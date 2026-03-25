Instituciones podrán contratar obras de hasta RD$53.6 millones bajo un régimen más flexible

DGCP eleva los umbrales de contratación y permite obras de hasta 53.6 millones de pesos sin licitación pública. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) actualizó los umbrales de contratación para 2026, introduciendo un cambio clave en el sistema: las instituciones públicas podrán contratar obras de hasta 53.6 millones de pesos mediante el procedimiento de contratación menor, una modalidad que reduce las exigencias frente a esquemas anteriores.

La medida, contenida en la resolución PNP-03-2026 y vigente a partir del 1 de abril, reorganiza los procedimientos de selección según el monto y la naturaleza del contrato.

El cambio representa una modificación estructural. Hasta 2025, las obras dentro de ese rango debían adjudicarse mediante comparación de precios, un proceso más competitivo y formal.

Con la nueva normativa, esas contrataciones pasan a la categoría de contratación menor, que se convierte en el mecanismo de menor cuantía también para obras.

Además de este cambio, la DGCP incrementó los montos en todas las categorías de contratación para bienes, servicios y obras, en cumplimiento del mandato legal establecido en la Ley 47-25 de realizar este cálculo de forma anual.

Los montos

En el caso de la licitación pública, el umbral para obras se fijó en 406.7 millones de pesos en adelante, lo que representa una leve disminución frente al año anterior, cuando el tope iniciaba en 411.3 millones, mientras que para bienes y servicios el umbral sube ligeramente, al pasar de 6.27 millones a 6.4 millones de pesos.

Para la contratación simplificada, equivalente a la comparación de precios, los rangos también fueron ajustados al alza. En obras, el límite inferior sube de 49.6 millones a 53.6 millones de pesos, mientras que el rango superior pasa de 186 millones a 201.1 millones. En bienes y servicios, aumenta de entre 1.86 millones y 5.64 millones a entre 2 millones y 6.4 millones de pesos.

En cuanto a la contratación menor, los umbrales para bienes y servicios también registran un incremento, al pasar de un rango de entre 248 mil y 1.86 millones de pesos en 2025 a entre 268 mil y 2 millones de pesos en 2026.

En el caso de las obras, el cambio es más significativo, ya que en 2025 no existía la categoría de contratación menor y ahora se establece un rango des de 0.01 hasta 53.6 millones de pesos, lo que permite que esas contrataciones se realicen bajo un procedimiento menos exigente.

Asimismo, se formaliza el rango de contratación directa para bienes y servicios, antes conocido como compras por debajo del umbral, que ahora abarca desde 0.01 pesos hasta 268 mil pesos, lo que introduce una delimitación más clara para este tipo de adquisiciones.