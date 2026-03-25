DGM endurece requisitos para permisos de trabajo a extranjeros; no reconoce actividades informales

La Dirección General de Migración (DGM) dispuso que las solicitudes de renovación de permisos de trabajo temporales (TT-1) para extranjeros no residentes deberán estar obligatoriamente acompañadas de un contrato laboral formal, registrado en el Ministerio de Trabajo, dejando claro que este tipo de autorización no ampara actividades informales.

Esta disposición está contenida en la Resolución 001-2026, emitida por la institución como parte de un proceso de revisión interna orientado a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, fortalecer la transparencia y ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a empleadores como a trabajadores extranjeros.

Solicitudes en trámite y nuevas

La medida aplica tanto para solicitudes en trámite como para nuevas peticiones, y busca corregir prácticas detectadas en procesos anteriores, especialmente aquellas en las que se intentaba sustituir el contrato de trabajo con declaraciones juradas, lo cual no está contemplado en la Ley de Migración No. 285-04 ni en su reglamento de aplicación 631-11.

En ese sentido, la DGM reiteró que toda solicitud debe incluir un contrato formal registrado, y que cada renovación deberá estar respaldada por un nuevo documento que confirme la continuidad de la relación laboral.

Proceso de renovación

El proceso deberá realizarse a través de la plataforma institucional, acompañado de documentos que sustenten el vínculo laboral, incluyendo una carta del empleador con el contrato anexo, en la que se justifique la renovación y se garantice la permanencia del trabajador durante el período autorizado, así como una certificación de inscripción en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

Empleador coordinará repatriación

Asimismo, se establece que el empleador será responsable de coordinar, junto a la autoridad migratoria, la repatriación del trabajador a su país de origen una vez finalice el contrato, conforme a lo dispuesto por la normativa vigente.

Documentos requeridos

Para la renovación del permiso, también será necesario presentar pasaporte vigente (con al menos 18 meses de validez), carné de trabajador temporero, certificado médico, póliza de garantía migratoria, constancia de inscripción en la TSS y una dirección dentro de la zona autorizada para laborar.

Restricción de declaraciones juradas

La institución enfatizó que no serán admitidas declaraciones juradas como sustituto del contrato de trabajo, reiterando la obligatoriedad de que este sea formal y acorde al tipo de permiso otorgado.

Límites del permiso temporal

Además, advirtió que la posesión de un permiso de trabajo vigente no autoriza a realizar actividades informales como motoconcho, taxi, ventas ambulantes, delivery o mensajería.

El incumplimiento de estas condiciones, así como la permanencia irregular en el país, podrá conllevar sanciones, incluyendo la cancelación del estatus migratorio y la deportación.

De igual forma, alertó a los empleadores que contraten trabajadores temporales sin contratos formales que podrían enfrentar multas por incumplir los procedimientos establecidos.

La DGM aclaró que esta resolución no introduce nuevos requisitos, sino que organiza, precisa y refuerza el cumplimiento de las disposiciones ya contempladas en la legislación migratoria dominicana, con el objetivo de lograr una gestión más clara, ordenada y efectiva.

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