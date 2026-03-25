Jóvenes líderes son reconocidos en la XIV edición del Premio Joven del Año 2026
Incluyó categorías como Poderes del Estado, Liderazgo Político, Liderazgo Empresarial, Área Legislativa, Municipalidad, Medios de Comunicación, Gubernamental, Profesional y Empresarios y Emprendedores, entre otras
La empresa GALA Media Group celebró la XIV edición del Premio Joven del Año 2026, en un acto que reunió a representantes de distintos sectores para reconocer a jóvenes destacados por sus aportes al desarrollo nacional.
La ceremonia se llevó a cabo con la participación de figuras del ámbito público, empresarial, político, jurídico y mediático.
Durante la actividad, fueron reconocidos profesionales y emprendedores en diversas categorías, en una premiación que busca resaltar el liderazgo joven, la excelencia profesional y el compromiso con la transformación social en la República Dominicana.
- Uno de los momentos principales fue la entrega del Reconocimiento al Mérito Empresarial a Héctor José Rizek Sued, presidente del Grupo Rizek, quien destacó la importancia de la constancia y la innovación en el camino del emprendimiento.
Se otorgó un reconocimiento especial a Santiago Matías, por su impacto en los medios de comunicación y su contribución al desarrollo del ecosistema digital en el país.
El evento fue conducido por la comunicadora Miralba Ruiz y contó con el panel "¿Qué hacer para emprender?", moderado por Sol Disla, con la participación de figuras como Omar Fernández, Gloria Reyes, Yorlin Vásquez, Lenis García y Boris de León.
En representación de los galardonados, Robert de la Cruz, CEO de Apartamentos RD, expresó que el verdadero espíritu de la juventud radica en el propósito y el compromiso de aportar al país.
La premiación incluyó reconocimientos en categorías como Poderes del Estado, Liderazgo Político, Liderazgo Empresarial, Área Legislativa, Municipalidad, Medios de Comunicación, Gubernamental, Profesional y Empresarios y Emprendedores, entre otras.
Galardonados
En la categoría Poderes del Estado fueron reconocidos Yorlin Vásquez Castro, Lenis Rosángela García Guzmán, Francisco Franco Soto, Ricardo Noboa y César José García Lucas.
En Liderazgo Político, los galardonados fueron Orlando Jorge Villegas y Nathanael Concepción; mientras que en Liderazgo Empresarial se distinguió a Boris de León y Karina Mancebo.
En Área Legislativa fueron reconocidos Charlie Mariotti Jr. y Jesús Stalin Vásquez Marte. En Municipalidad, la premiación destacó a Lenín Campos, Yohendy Jiménez Bonilla, Jorge Feliz Pacheco y Rafael Gutiérrez.
La categoría Medios de Comunicación reconoció a Millizen Uribe, Cristian Cabrera, Danylsa Vargas, Susy Aquino Gautreau y María Cristina Rodríguez. En Gubernamental fue distinguida Julissa Cruz, y en Profesional fueron reconocidos Yuri Enrique Rodríguez Lorenzo y Nikauris Báez Ramírez.
En el renglón Empresarios y Emprendedores, los galardonados fueron Daniel Ureña, Robert de la Cruz, Yerik Pérez, Wester Hernández, Alger Santos, Jordan Estévez, Diego Arciero y Juan Miguel Curbelo Monroy. En Reconocimientos Especiales y Nuevas Generaciones también fueron exaltados Miguel Rafael Suárez Tavárez, Ricardo Caruso, Leandro José Leonardo Duarte, Francisco Valdez Lozada, Víctor Medina y Ángel Fernando Trifolio López.
La premiación incluyó además el reconocimiento a Leidy Blanco García en Aportes a la Sociedad; a José Francisco Ramos Frías en Dominicanos Destacados en el Exterior; y a Karilyn María Chabebe Lantigua en Liderazgo Femenino.