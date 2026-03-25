Jóvenes líderes son reconocidos en la XIV edición del Premio Joven del Año 2026

Premio al liderazgo joven de República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa GALA Media Group celebró la XIV edición del Premio Joven del Año 2026, en un acto que reunió a representantes de distintos sectores para reconocer a jóvenes destacados por sus aportes al desarrollo nacional.

La ceremonia se llevó a cabo con la participación de figuras del ámbito público, empresarial, político, jurídico y mediático.

Durante la actividad, fueron reconocidos profesionales y emprendedores en diversas categorías, en una premiación que busca resaltar el liderazgo joven, la excelencia profesional y el compromiso con la transformación social en la República Dominicana.

Uno de los momentos principales fue la entrega del Reconocimiento al Mérito Empresarial a Héctor José Rizek Sued, presidente del Grupo Rizek, quien destacó la importancia de la constancia y la innovación en el camino del emprendimiento.

Se otorgó un reconocimiento especial a Santiago Matías, por su impacto en los medios de comunicación y su contribución al desarrollo del ecosistema digital en el país.

El evento fue conducido por la comunicadora Miralba Ruiz y contó con el panel "¿Qué hacer para emprender?", moderado por Sol Disla, con la participación de figuras como Omar Fernández, Gloria Reyes, Yorlin Vásquez, Lenis García y Boris de León.

En representación de los galardonados, Robert de la Cruz, CEO de Apartamentos RD, expresó que el verdadero espíritu de la juventud radica en el propósito y el compromiso de aportar al país.

La premiación incluyó reconocimientos en categorías como Poderes del Estado, Liderazgo Político, Liderazgo Empresarial, Área Legislativa, Municipalidad, Medios de Comunicación, Gubernamental, Profesional y Empresarios y Emprendedores, entre otras.

Galardonados

En la categoría Poderes del Estado fueron reconocidos Yorlin Vásquez Castro, Lenis Rosángela García Guzmán, Francisco Franco Soto, Ricardo Noboa y César José García Lucas.

En Liderazgo Político, los galardonados fueron Orlando Jorge Villegas y Nathanael Concepción; mientras que en Liderazgo Empresarial se distinguió a Boris de León y Karina Mancebo.

En Área Legislativa fueron reconocidos Charlie Mariotti Jr. y Jesús Stalin Vásquez Marte. En Municipalidad, la premiación destacó a Lenín Campos, Yohendy Jiménez Bonilla, Jorge Feliz Pacheco y Rafael Gutiérrez.

La categoría Medios de Comunicación reconoció a Millizen Uribe, Cristian Cabrera, Danylsa Vargas, Susy Aquino Gautreau y María Cristina Rodríguez. En Gubernamental fue distinguida Julissa Cruz, y en Profesional fueron reconocidos Yuri Enrique Rodríguez Lorenzo y Nikauris Báez Ramírez.

En el renglón Empresarios y Emprendedores, los galardonados fueron Daniel Ureña, Robert de la Cruz, Yerik Pérez, Wester Hernández, Alger Santos, Jordan Estévez, Diego Arciero y Juan Miguel Curbelo Monroy. En Reconocimientos Especiales y Nuevas Generaciones también fueron exaltados Miguel Rafael Suárez Tavárez, Ricardo Caruso, Leandro José Leonardo Duarte, Francisco Valdez Lozada, Víctor Medina y Ángel Fernando Trifolio López.

La premiación incluyó además el reconocimiento a Leidy Blanco García en Aportes a la Sociedad; a José Francisco Ramos Frías en Dominicanos Destacados en el Exterior; y a Karilyn María Chabebe Lantigua en Liderazgo Femenino.