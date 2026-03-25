Más de 10 mil voluntarios de la Cruz Roja participarán en operativo de Semana Santa

Voluntarios de la Cruz Roja Dominicana posan tras la rueda de prensa en la que fue presentado el operativo "Conciencia por la Vida 2026". ( FUENTE EXTERNA )

La Cruz Roja Dominicana (CRD) anunció este miércoles que más de 10 mil voluntarios formarán parte de los operativos que se realizarán a nivel nacional para prevenir y dar respuesta a las emergencias durante el asueto de Semana Santa.

El amplio despliegue incluirá médicos, enfermeras, técnicos, analistas y brigadas especializadas, quienes estarán distribuidos en 156 filiales a nivel nacional, abarcando todas las provincias y el Distrito Nacional.

Mediante nota de prensa, el encargado de Socorro y Emergencias de la CRD, Bruno Benítez, explicó que los voluntarios estarán distribuidos en puestos de socorro en avenidas, carreteras, playas y balnearios, con el objetivo de ofrecer asistencia oportuna a la población que se movilice durante la Semana Mayor.

Benítez, explicó que este contingente trabajará en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), enfocándose en los incidentes más frecuentes de la temporada, como accidentes de tránsito, asfixia por inmersión e intoxicaciones alcohólicas y alimentarias.

Proteger vidas

Las autoridades destacan que la movilización responde a una planificación estratégica orientada a proteger vidas, al tiempo que exhortan a la población a colaborar, asumiendo un comportamiento de acuerdo al espíritu de la celebración de la Semana mayor.