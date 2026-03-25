La carga de un camión que transportaba vigas de acero aplastó parcialmente una yipeta en un accidente registrado la tarde de este miércoles en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, en dirección este-oeste.

El incidente que ocurrió a las 3:00 de la tarde e involucró un camión y una yipeta marca Isuzu Trooper del 2000, cuyos conductores resultaron ilesos.

El conductor de la yipeta, Eddy Beard, se encontraba dentro del vehículo al momento del hecho, quien se orilló para dejar a un amigo. Narró que le robaron sus pertenencias luego del accidente.

Narró que justo en el momento en que su amigo se desmontaba del vehículo sintió que algo cayó encima, resultando ser las vigas de acero que transportaba el camión. Ambos lograron salir del vehículo porque la puerta del copiloto ya se encontraba abierta.

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"Él abrió la puerta para salir y de repente cae esa cosa y digo yo: Dios mío qué pasó, y todo se puso oscuro, fue ahí que cayó encima de mí todas esas vigas de acero, suerte que el amigo había salido, por eso la puerta quedó abierta y pudimos salir", expresó el señor de 75 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/25/whatsapp-image-2026-03-25-at-70445-pm-e4be4727.jpeg Eddy Beard tiene 75 años. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Al ser preguntado sobre qué sintió en ese momento manifestó: "no me dio tiempo ni de asustarme. Salí de una vez como pude".

"Gracias a Dios estoy vivo", dijo Beard con total serenidad y sonrisa en el rostro, al tiempo que recalcó que lo material se recupera y que el simple hecho de salir sin un rasguño fue un milagro.

"Realmente no me he sentido asustado, ya cuando vi que estaba bien llamé a mi hija para que viniera, la llamé yo antes de que viera las fotos por algún lado, creo que esto es lo más fotografiado de hoy", afirmó mientras aguardaba pasadas las 6:00 de la tarde a que una grúa retirara su yipeta.

Acciones de las autoridades y respuesta al incidente

Beard dijo que el conductor de la patana fue muy responsable, que no huyó del lugar y que fue a percatarse de si él estaba bien.

Al lugar del hecho se apersonó el 9-1-1, que coordinó la respuesta al accidente junto a unidades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que gestionan el tránsito y emplearon grúas para remover los vehículos afectados, permitiendo la normalización progresiva de la vía.

También intervinieron unidades de la Policía Nacional.