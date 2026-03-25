Persisten brechas en inclusión y acceso para personas con discapacidad en RD

Fachada de la Universidad Acción Pro Educación y Cultura (Unapec) donde se realizó un conversatorio sobre la Discapacidad, Inclusión y Accesibilidad. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad APEC (Unapec) puso sobre la mesa los principales desafíos que enfrenta la inclusión de personas con discapacidad en el país, durante el conversatorio "Discapacidad, Inclusión y Accesibilidad", realizado en el marco del lanzamiento del Diplomado en Comunicación Aumentativa, Alternativa y Accesible (CAAA).

Brechas en acceso a tecnologías

Uno de los retos más señalados fue el acceso limitado a herramientas de comunicación aumentativa, especialmente en casos como la parálisis cerebral. Monika Despradel, presidenta de la Fundación Nidos para Ángeles, afirmó que el país mantiene una "deuda" en este ámbito.

Explicó que, aunque existen alternativas como el lenguaje de señas o el braille, muchas de las tecnologías necesarias para otros tipos de discapacidad son costosas y difíciles de adquirir para las familias.

"Hay muchas brechas porque es costoso. Estas tecnologías no sirven de nada si la familia no puede adquirirlas", indicó.

Falta de capacitación especializada

Otro desafío identificado es la necesidad de formar a docentes y profesionales en comunicación accesible. En ese sentido, el diplomado fue presentado como un primer paso para cerrar esa brecha y fomentar el uso de herramientas inclusivas en el sistema educativo.

Los participantes coincidieron en que, sin capacitación adecuada, las herramientas disponibles no se implementan de manera efectiva.

Limitaciones económicas de las familias

El factor económico sigue siendo un obstáculo determinante. Muchas familias no cuentan con los recursos para costear dispositivos, terapias o acompañamiento especializado, lo que limita significativamente la inclusión real de las personas con discapacidad.

Esta situación, según los panelistas, evidencia la necesidad de políticas públicas más amplias y sostenibles.

Discriminación histórica y cambio gradual

El presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), Benny Metz Muñoz, reconoció que la discriminación hacia las personas con discapacidad ha sido un problema histórico en el país.

No obstante, aseguró que en los últimos años se han logrado avances, como la inclusión del tema en políticas estatales y la implementación del Plan Nacional de Discapacidad.

Retos pendientes en políticas públicas

Aunque destacó iniciativas como el apoyo económico a más de 12,000 familias y la entrega de pensiones a personas con discapacidad severa, Metz Muñoz admitió que los desafíos siguen siendo amplios.

"Nos falta mucho por hacer. Tenemos muchos retos por delante, pero estamos avanzando", expresó.

El conversatorio evidenció que, pese a los esfuerzos institucionales y académicos, la inclusión plena aún enfrenta barreras estructurales en áreas como acceso, formación, financiamiento y concienciación social.