Caso de Yailin: ley impide armas modificadas como la ocupada durante detención de la urbana

La legislación dominicana señala que el uso de armas de fuego modificadas para disparo automático o en ráfaga no está permitido para civiles.

Ese punto legal podría cobrar relevancia tras la detención de la artista urbana conocida como Yailin "La Más Viral", a quien las autoridades ocuparon, supuestamente, dos armas de fuego, una de ellas equipada con selector de disparo, según reportó la Policía.

La Ley 631-16, que regula el control de armas en el país, establece un principio de restrictividad en la tenencia y portación, limitando el uso civil a armas bajo condiciones específicas.

Dentro de ese marco, las armas autorizadas para ciudadanos son, en su mayoría, semiautomáticas, es decir, aquellas que disparan una sola vez por cada presión del gatillo.

Cualquier alteración a ese funcionamiento cambia la naturaleza legal del arma.

El selector de disparo —también conocido como "pichirri"— es un dispositivo que permite que una pistola dispare en automático o en ráfaga. Al incorporar este mecanismo, el arma deja de cumplir con las características de uso civil y pasa a una categoría restringida.

La ley define como "accesorios adosados" aquellos dispositivos diseñados para modificar el comportamiento del arma, incluyendo los mecanismos de ráfaga. Estos no forman parte de las autorizaciones otorgadas a particulares.

En términos legales, el efecto es directo: un arma que originalmente podría ser legal pierde esa condición si es modificada para aumentar su capacidad de fuego. A partir de ese momento, se considera un arma de uso restringido, reservada exclusivamente para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Este es el punto que coloca el caso de Yailin en un contexto distinto. De acuerdo con la información publicada, una de las armas ocupadas —una Glock 19— estaba equipada con este tipo de dispositivo, lo que introduce un elemento que va más allá de la simple portación.

La Ley 631-16 también establece que cualquier modificación de un arma requiere autorización previa del Estado y debe corresponder al uso permitido. Sin embargo, no contempla la posibilidad de autorizar conversiones a modo automático para civiles.

Impacto legal y proceso judicial en el caso Yailin "La Más Viral"

Además, el marco legal faculta al Ministerio de Interior y Policía a supervisar, regular e incautar armas que no cumplan con las disposiciones vigentes, así como a revocar licencias cuando se violen las condiciones de uso.

El caso ocurre en un contexto donde las autoridades han reiterado su preocupación por la circulación de armas modificadas, especialmente aquellas que incrementan la capacidad de fuego en entornos urbanos.

Aunque la investigación sobre la procedencia de las armas continúa, el punto normativo ya está definido: en la República Dominicana, el uso de armas modificadas con selector de disparo está prohibido para civiles, independientemente de que el arma haya sido legal en su configuración original.

La artista fue puesta a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes conforme avance el proceso.