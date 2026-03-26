DNCD arresta a dos presuntos cabecillas de red de "Luisito La Uva" en Montecristi
Los detenidos están vinculados a la red que presuntamente dirige Luis Alberto Ramos Sanz, conocido como "Luisito la Uva", según informaron las autoridades
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este jueves que fueron arrestados un hombre y una mujer durante varios allanamientos realizados de forma simultánea en la provincia de Montecristi, como parte de las acciones contra el microtráfico de drogas.
Los detenidos están vinculados a la red que presuntamente dirige Luis Alberto Ramos Sanz, conocido como "Luisito la Uva", según informaron las autoridades.
Conforme al informe, en un primer operativo, llevado a cabo en una vivienda ubicada en la calle Proyecto, sector Francisco Javier, los agentes ocuparon 400 gramos de un polvo presumiblemente cocaína, 66 dosis de crack, 1,200 pesos en efectivo, una balanza, una pistola marca Raven calibre 22 con su cargador, varias cápsulas y cinco teléfonos celulares.
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Durante esta intervención fue arrestada Leydi Miranda Sanz, alias "Bellanda", señalada como integrante de la referida estructura criminal.
Detención de Niwston de Aza TapiaEn un segundo allanamiento, realizado de manera simultánea en el municipio San Fernando, fue detenido Niwston de Aza Tapia, en cuya residencia se ocuparon 87 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 201 gramos, además de 850 pesos en efectivo, un celular y otras evidencias.
Acciones de la DNCD
La DNCD explicó que ambos arrestos son resultado de labores de inteligencia e interdicción, orientadas a desarticular redes de narcotráfico, retirar drogas de circulación y ocupar armas ilegales.