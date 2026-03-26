×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
microtráfico Montecristi
microtráfico Montecristi

DNCD arresta a dos presuntos cabecillas de red de "Luisito La Uva" en Montecristi

Los detenidos están vinculados a la red que presuntamente dirige Luis Alberto Ramos Sanz, conocido como "Luisito la Uva", según informaron las autoridades

    Expandir imagen
    DNCD arresta a dos presuntos cabecillas de red de "Luisito La Uva" en Montecristi
    Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, mientras continúan las labores para ubicar a otros miembros de esta red criminal. (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este jueves que fueron arrestados un hombre y una mujer durante varios allanamientos realizados de forma simultánea en la provincia de Montecristi, como parte de las acciones contra el microtráfico de drogas.

    Los detenidos están vinculados a la red que presuntamente dirige Luis Alberto Ramos Sanz, conocido como "Luisito la Uva", según informaron las autoridades.

    Conforme al informe, en un primer operativo, llevado a cabo en una vivienda ubicada en la calle Proyecto, sector Francisco Javier, los agentes ocuparon 400 gramos de un polvo presumiblemente cocaína, 66 dosis de crack, 1,200 pesos en efectivo, una balanza, una pistola marca Raven calibre 22 con su cargador, varias cápsulas y cinco teléfonos celulares.

    Durante esta intervención fue arrestada Leydi Miranda Sanz, alias "Bellanda", señalada como integrante de la referida estructura criminal.

    Detención de Niwston de Aza Tapia

    En un segundo allanamiento, realizado de manera simultánea en el municipio San Fernando, fue detenido Niwston de Aza Tapia, en cuya residencia se ocuparon 87 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 201 gramos, además de 850 pesos en efectivo, un celular y otras evidencias.

    Las autoridades indicaron que De Aza Tapia figura como uno de los principales cabecillas del microtráfico en esa zona, mientras que Miranda Sanz presenta antecedentes por violaciones a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

    Acciones de la DNCD

    La DNCD explicó que ambos arrestos son resultado de labores de inteligencia e interdicción, orientadas a desarticular redes de narcotráfico, retirar drogas de circulación y ocupar armas ilegales.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.