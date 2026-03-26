DNCD arresta a dos presuntos cabecillas de red de "Luisito La Uva" en Montecristi

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, mientras continúan las labores para ubicar a otros miembros de esta red criminal. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este jueves que fueron arrestados un hombre y una mujer durante varios allanamientos realizados de forma simultánea en la provincia de Montecristi, como parte de las acciones contra el microtráfico de drogas.

Los detenidos están vinculados a la red que presuntamente dirige Luis Alberto Ramos Sanz, conocido como "Luisito la Uva", según informaron las autoridades.

Conforme al informe, en un primer operativo, llevado a cabo en una vivienda ubicada en la calle Proyecto, sector Francisco Javier, los agentes ocuparon 400 gramos de un polvo presumiblemente cocaína, 66 dosis de crack, 1,200 pesos en efectivo, una balanza, una pistola marca Raven calibre 22 con su cargador, varias cápsulas y cinco teléfonos celulares.

Durante esta intervención fue arrestada Leydi Miranda Sanz, alias "Bellanda", señalada como integrante de la referida estructura criminal.

Detención de Niwston de Aza Tapia

, en cuya residencia se ocuparon

de un polvo blanco, presumiblemente

, con un peso aproximado de

, además de

pesos en efectivo, un celular y otras evidencias.

Las autoridades indicaron que

figura como uno de los principales cabecillas del microtráfico en esa zona, mientras que

presenta antecedentes por violaciones a la

sobre drogas y sustancias controladas. Acciones de la DNCD La DNCD explicó que ambos arrestos son resultado de labores de inteligencia e interdicción, orientadas a desarticular redes de narcotráfico, retirar drogas de circulación y ocupar armas ilegales.

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En un segundo allanamiento, realizado de manera simultánea en el municipio, fue detenido