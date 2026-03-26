Policía captura tres hombres tras asalto a colmado en Salcedo; persigue a un cuarto implicado

Los acusados de un asalto perpetrado en un colmado ubicado en el sector Los Aracenes, distrito municipal Jamao Afuera, municipio Salcedo. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este jueves que agentes policiales de la Dirección Regional Espaillat apresaron a tres hombres implicados en un presunto asalto perpetrado en un colmado ubicado en el sector Los Aracenes, distrito municipal Jamao Afuera, municipio Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.

Mediante una nota de prensa, la institución indicó que los detenidos son Yanifer Andre Santiago, Eflix Triunfer Infante y Cristofer Genao Ureña, quienes fueron interceptados tras una labor de seguimiento realizado por miembros adscritos al Departamento Operativo I, con sede en Moca.

¿Cómo ocurrió el asalto en Los Aracenes?

La detención se produjo cuando los individuos se desplazaban a bordo de una motocicleta marca Tauro, modelo CG-250, color negro, sin documentación.

Dicho vehículo habría sido utilizado, junto a otra motocicleta de datos aún no establecidos, para cometer el hecho delictivo.

De acuerdo con el informe preliminar, los cuatro implicados llegaron al establecimiento a bordo de dos motocicletas, utilizando abrigos y capuchas para ocultar sus identidades. Una vez en el lugar, y portando armas blancas, amenazaron al propietario del colmado, logrando sustraer una suma indeterminada de dinero en efectivo, la caja registradora, un litro de whisky y otros objetos.

El hecho quedó registrado en las cámaras de videovigilancia del negocio.

Al momento de su arresto, los agentes ocuparon a uno de los detenidos un cuchillo, cuatro teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, y un litro de whisky. Las autoridades activaron la búsqueda de un cuarto implicado, quien logró escapar del lugar cargando con el dinero sustraído.

Tanto los detenidos como la motocicleta y las evidencias ocupadas se encuentran bajo custodia policial, para ser puestos a disposición del Ministerio Público.

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