Adjudican a consorcio CNMI primera fase de monorriel Santo Domingo

La primera fase del monorriel conectará al Distrito Nacional con Santo Domingo Este, en un trayecto de 10.5 kilómetros. ( FUENTE EXTERNA )

El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram) adjudicó ayer la primera fase del monorriel de Santo Domingo al Consorcio Nacional de Movilidad Integral (CNMI), tras un proceso de licitación que, según la entidad, fue abierto, competitivo y supervisado por actores externos.

De acuerdo con Fitram, el consorcio obtuvo 99.8 puntos en la evaluación técnica y presentó una oferta económica de RD$28,985 millones para ejecutar la ingeniería de detalle y la construcción de obras civiles y sistemas asociados.

Mientras que el Consorcio de Transporte de Santo Domingo (CTSD), lo integran las empresas Ingeniería Estrella y Sofratesa Projects, obtuvo 97.4 puntos.

El CNMI lo componen las empresas mexicanas Constructora Moyeda, S. A. y Hércules Construcciones de Monterrey, S.A., junto a las dominicanas Sanesto MG Ingeniería y Grupo Força Diseño & Ingeniería.

En el proceso participaron peritos de las universidades INTEC y la PUCMM, así como Comité ad-Hoc de Observación Ciudadana que acompañó todo el proceso, integrado por Franklin Báez Brugal, el doctor Pedro Silverio y la ingeniera Sarah Fernández.

Además, resaltó que el plazo de recepción de ofertas fue extendido 82 días adicionales, para garantizar mayor participación. El total del plazo para presentación de ofertas fue de 126 días. En septiembre del 2025, Fitram publicó la convocatoria a licitación.

En la documentación oficial, Fitram subrayó la experiencia del consorcio en proyectos de transporte como el Tren Interurbano México-Toluca y las ampliaciones del monorriel de Monterrey, entre otras.

Obras inconclusas

No obstante, la documentación divulgada por el ente estatal sobre las empresas del CNMI, indica que algunas de las obras citadas aún no están concluidas.

En el caso de la Constructora Moyeda figuran la línea 3 del Metro de Monterrey, las líneas 4 y 6 en Nuevo León, la construcción de estaciones de la Línea 2 del Metro de Monterrey y la Línea 5 del Tren Maya.

En tanto que, de Hércules Construcciones, Fitram cita, entre otros trabajos, las ampliaciones de las líneas 4 y 6 del monorriel de Monterrey. Sin embargo, la información pública disponible sobre varios de esos proyectos sitúa parte de ellos todavía fuera de operación integral.

Sobre Constructora Moyeda, el portal Reporte Índigo publicó el 20 de septiembre de 2022 que una propuesta liderada por esa empresa para la construcción de las líneas 4, 5 y 6 del Metro fue desechada en ese proceso técnico en Nuevo León. Este reporte añade que, en relación con la línea 3 del Metro, autoridades estatales expusieron observaciones públicas sobre sobrecostos, pagos injustificados, trabajos fuera de especificación y demoras en entrega.

Inician la semana próxima El Gobierno anunció el martes que la construcción del Monorriel de Santo Domingo va a iniciar en el transcurso de la próxima semana. La información se dio a conocer tras una reunión del presidente Luis Abinader con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en París, durante una visita oficial. El proyecto del monorriel forma parte del plan integral de movilidad del Gran Santo Domingo y contará con financiamiento en condiciones preferenciales a través del Tesoro francés y la Agencia Francesa de Desarrollo. La obra tendrá una extensión de 10.5 kilómetros y conectará el Distrito Nacional con Santo Domingo Este en pocos minutos. El trazado del Monorriel de Santo Domingo, en su primera etapa, comprende 12 estaciones, desde la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo Este, hasta el Centro Olímpico en el Distrito Nacional, conectando con las Líneas 1 y 2 del Metro.