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semana santa 2026
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Conozca la agenda de Semana Santa 2026 en la Catedral Primada de América

Las actividades litúrgicas se desarrollarán del 29 de marzo al 5 de abril

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    Conozca la agenda de Semana Santa 2026 en la Catedral Primada de América
    Feligreses en la Ciudad Colonial por la conmemoración del Domingo de Ramos. (FUENTE EXTERNA)

    Cada año, la Iglesia Católica realiza una serie de actividades por Semana Santa para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

    Como parte de esta conmemoración, la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó la programación oficial de la Semana Santa 2026, con una serie de actividades religiosas.

    Las celebraciones se llevarán a cabo del 29 de marzo al 5 de abril en la Catedral Primada de América, donde cada año acuden cientos de fieles para participar en los actos litúrgicos propios de esta época.

    El programa inicia el Domingo de Ramos, el 29 de marzo, con misas a las 12:00 del mediodía y 5:00 de la tarde, precedidas por la bendición de los ramos.

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    Infografía
    La Catedral Metropolitana Santa María de la Encarnación, conocida popularmente como la Catedral Primada de América, fue construida en el siglo XVI. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    Actividades principales durante la Semana Santa 2026

    Para el Jueves Santo, el 2 de abril, se celebrará la Misa Crismal a las 9:30 de la mañana y la Misa conmemorativa de la Cena del Señor a las 8:00 de la noche.

    El Viernes Santo, 3 de abril, se desarrollará el Sermón de las Siete Palabras de 1:00 a 3:00 de la tarde, seguido de la solemne acción litúrgica en la Pasión y Muerte del Señor a las 3:00 de la tarde. Ese mismo día también se realizará un concierto de Semana Santa a las 8:00 de la noche.

    • Las actividades continuarán el Sábado Santo, 4 de abril, con la solemne Vigilia Pascual a las 7:00 de la noche.

    Asimismo, el Domingo de Resurrección, 5 de abril, se celebrarán misas a las 12:00 del mediodía y 5:00 de la tarde, además de bautizos a la 1:00 de la tarde.

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