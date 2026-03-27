Al menos 130 jueces y procuradores no cumplen declaración jurada de bienes

Al menos 22 jueces no han declarado sus bienes. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Trescientos veintiséis funcionarios públicos todavía se resisten a presentar su declaración jurada de bienes tras haber sido juramentados o abandonado su cargo público.

En el grupo se destacan miembros del sistema de justicia llamados a ser ejemplo en el cumplimiento de las leyes, entre ellos 22 jueces y 108 procuradores.

De acuerdo a los últimos informes de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, con corte el día 5 de marzo de 2026, hasta esa fecha no habían cumplido esta obligación legal el secretario general y una jueza suplente del Tribunal Superior Electoral (TSE).

En ese mismo listado también figuran funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el actual ministro de Agricultura, quien no había presentado su declaración jurada tras asumir el cargo, así como el ministro saliente de esa misma institución, que tampoco cumplió con esta obligación al momento de su salida.

Entre los jueces de cortes de apelación en condición de omisos figuran magistrados de distintos departamentos judiciales del país, incluyendo el Distrito Nacional, San Francisco de Macorís, Santiago, Barahona, La Vega, Montecristi, Puerto Plata y Santo Domingo.

En el Banco de Reservas (Banreservas) hay funcionarios que ingresaron al Consejo de Directores en 2024 y todavía no entregan su declaración jurada de bienes, incluyendo miembros de ese órgano y un vicepresidente ejecutivo de una de sus filiales.

De igual forma, en el Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) figuran miembros independientes del Consejo de Administración que tampoco habían presentado su declaración jurada de bienes dentro del plazo establecido.

En el Ministerio Público

Entre los integrantes del Ministerio Público en condición de omisos figuran al menos 58 procuradores fiscales, incluyendo algunos con funciones cualificadas en la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), así como procuradores fiscales del Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal y Hato Mayor.

A estos se suman 44 procuradores generales de corte y ante cortes de apelación, incluyendo posiciones en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Pedatec, además de un procurador general adjunto y un fiscalizador.

Diputados que no han declarado bienes

Según un reporte más actualizado de la Cámara de Cuentas (25 de marzo), no han declarado sus bienes el diputado Sergio Moya de la Cruz, y las diputadas del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Namibia Angola Didiez Ogando y Socorro Mercedes Monegro.

Además, 72 diputados y 5 senadores del Congreso salientes.

Diario Libre insistió ayer en conseguir una opinión de la presidenta y demás titulares de la Cámara de Cuentas, y confirmar si se ha llamado a capítulo a los retrasados, pero no fue posible.