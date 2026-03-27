Arrestan a cuatro hombres vinculados al decomiso de 180 paquetes de cocaína en AILA

Los cuatros hombres fueron arrestados con órdenes judiciales. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este viernes que arrestaron a cuatro hombres que se encontraban fugitivos, vinculados al decomiso de 180 paquetes de cocaína en el aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) el 1 de abril del 2024.

Los imputados fueron identificados como Jhoan Antonio Bonilla Francisco y Rafael Santo Eusebio, ambos empleados de la terminal, así como los ex empleados Tomás Florentino de la Cruz y Henry Ozuna, quienes fueron arrestados con órdenes judiciales, según se explicó en un comunicado de prensa.

De acuerdo con la investigación, en la que también participaron miembros del Ministerio Público, el alijo de 180 paquetes de la droga habría sido confiscada camuflada, en el interior de varias cajas de lechosa, que, según el manifiesto, serían enviadas en un vuelo comercial a Madrid, España.

Los agentes, asistidos por una unidad canina, hallaron el contenido incautado cuando realizaban labores conjuntas de verificación en una de las áreas de carga de la terminal.

Proceso investigativo

Las autoridades informaron que, como resultado de las indagatorias, se ejecutaron operativos simultáneos para capturar a los individuos vinculados a la operación de narcotráfico internacional.

Durante las intervenciones, se ocuparon un carro, una motocicleta, dinero en efectivo y en cheques, celulares, documentos personales, así como otras evidencias vinculadas con la investigación.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia para conocerles las medidas de coerción en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, mientras las autoridades profundizan el proceso investigativo.