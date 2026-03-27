Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
quema de drogas
El Inacif incineró más de ocho toneladas de drogas incautadas en el primer trimestre del año

La institución recordó que durante el año 2025 fueron destruidas más de 31 toneladas de narcóticos

Incineraron cocaína, marihuana, crack, éxtasis y hachís, además de otras sustancias narcóticas

    Las autoridades incineraron cocaína, marihuana, crack, éxtasis y hachís, además de otras sustancias narcóticas. (FUENTE EXTERNA)

    El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) destruyó más de ocho toneladas de drogas durante el primer trimestre de 2026, la mayoría cocaína incautada por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

    De acuerdo con un comunicado, esta jornada de incineración, realizada el jueves, alcanzó un total de 549 kilogramos y 992 gramos de sustancias narcóticas, según un informe del Inacif que recoge los detalles del proceso efectuado entre el 8 de enero y el 26 de marzo de este año.

    Las drogas incineradas

    En ese proceso fueron destruidos 449.788 kilogramos de cocaína, que representan un 81.78%, 90.601 kilogramos de marihuana, para un 16.47%, así como 8.456 kilogramos de crack, con 1.54%. También se incineraron 1.034 kilogramos de éxtasis (0.18%) y 113 gramos de hachís (0.0206%).

    El informe detalla que, desde inicios de 2026, el total de drogas quemadas asciende a 8,051 kilogramos con 531 gramos. De esa cantidad, 6,440.405 kilogramos corresponden a cocaína (79.99%), mientras que 1,227.395 kilogramos son de marihuana (15.24%). El restante 4.77% incluye sustancias como ecgonina, crack, éxtasis, metanfetamina, hachís, heroína y ketamina.

    Además, el Inacif reportó la incineración de 104 kilogramos y 313 gramos de otras sustancias que, tras ser analizadas, se determinó que no correspondían a drogas.

    • La institución recordó que durante el año 2025 fueron destruidas más de 31 toneladas de narcóticos.
