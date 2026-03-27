"Estamos aquí en el suelo": más de 400 pasajeros de la aerolínea World2Fly están varados en el AILA

Pasajeros en la terminal del Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) con maletas en mano, ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Un viaje que debía llevarlos a su destino previsto terminó convirtiéndose en una larga noche de espera para más de 400 pasajeros de la aerolínea World2Fly, quienes la mañana de este viernes permanecían varados en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) tras la cancelación de un vuelo.

La situación fue dada a conocer por uno de los afectados, identificado como Mario, durante una intervención en el programa El Sol de la Mañana, donde relató las horas de angustia que han vivido los pasajeros.

El vuelo que los llevaría hacia Madrid, España, estaba programado para salir a las 11:05 de la noche. Sin embargo, inicialmente informaron a los pasajeros que la salida se retrasaría una hora por una falla técnica.

"A las 12:05 de la noche salimos del avión porque nos habían indicado que tenía una falla en el tren delantero. Entonces, como ya no se podía volar, nosotros, lo que hicimos fue salir porque era lo que era lo que exigía el proceso. Salimos todos y entonces pasaban las horas, no nos decían nada, y nosotros esperando que nos dijeran algo táctico para nosotros poder saber qué es lo que vamos a hacer", afirmó.

Tras bajar de la aeronave, los pasajeros permanecieron en el Aeropuerto a la espera de información oficial. Con el paso de las horas no recibieron actualizaciones de la situación ni orientación sobre los pasos a seguir.

Mario explicó que algunos pasajeros optaron por retirarse a sus hogares tras recomendación de una joven, y otros, decidieron permanecer en la terminal ante la falta de información oficial.

"No podíamos movernos del aeropuerto sin que nos dijeran algo específico", dijo.

Denuncian trato desigual y falta de asistencia

Uno de los puntos que más indignación ha generado entre los afectados es el trato recibido por los dominicanos en comparación con pasajeros extranjeros.

"Básicamente a ellos les dieron un albergue y lo llevaron a unos hoteles y le dieron unas condiciones, y a nosotros no", expresó.

Otra pasajera también manifestó su descontento por las condiciones en las que se encuentran, señalando que permanecen "con hambre, sin bebida, comida, sin hotel".

"Estamos como si fuéramos que no importara, como si fuéramos basura. Es injusto, la verdad", dijo una de las pasajeras afectadas.

"Estamos aquí en el suelo"

Hasta la mañana de este viernes, los pasajeros aseguran que no han recibido información actualizada sobre el estatus del vuelo ni asistencia por parte de la aerolínea. Los afectados se encuentran ubicados en la puerta de salida T-18 del aeropuerto.

"Estamos totalmente varados y nadie dice nada. Estamos aquí en el suelo, en el piso", indicó

¿Qué dice Aerodom?

El director de comunicación de Aeropuertos Dominicanos (Aerodom), Luis José López, informó que el vuelo 2W 3410 de World2Fly, correspondiente a la ruta SDQ-MAD y programado para el jueves, presenta retrasos debido inicialmente a un inconveniente mecánico con la aeronave.

Asimismo, explicó que "hasta este momento (la aerolínea) no ha indicado cuándo podrá efectuar el vuelo". Mientras que los pasajeros permanecen a la espera de información y asistencia por parte de la compañía aérea.