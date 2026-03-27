Ministerio Público entrevista al personal y recopila pruebas en clínica donde murió mujer en Santiago

Clínica de estética Diosa, ubicada en el sector Los Jardines Metropolitanos de Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público informó este viernes que avanza en la investigación de un establecimiento de estética de Santiago en donde murió ayer una mujer de 32 años de edad en medio de un procedimiento quirúrgico.

Dicho centro fue clausurado por el Ministerio Público, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, tras reportarse el fallecimiento de la joven, señala una nota de prensa.

Indica que antes de proceder con el cierre del centro de estética Diosa, del sector Jardines Metropolitanos, la Fiscalía de Santiago realizó la inspección del establecimiento, incluyendo el área quirúrgica, en diligencias que desarrolló con el apoyo de peritos de la Policía Científica, quienes colectaron numerosas evidencias para fines de análisis.

Tras el levantamiento del cadáver de la mujer, identificada como Angélica Geraldín Hernández, el Ministerio Público, encabezado por la fiscal Yeilín Durán, directora de Violencias Físicas (Homicidios) de la Fiscalía de Santiago, procedió a enviar el cuerpo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para que se le practique la autopsia correspondiente.

Entrevistan al personal

El Ministerio Público solicitó a Salud Pública, como órgano regulador de este tipo de establecimientos, un informe que establezca el estatus y alcance de la habilitación con que contaba el centro para operar.

Mientras avanzan las diligencias que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento de la mujer, el personal del centro está siendo entrevistado por las autoridades.