Noticias que fueron tendencia

Diversos acontecimientos nacionales e internacionales concentraron la atención pública en los últimos días, marcando la agenda informativa con temas de alto impacto social, económico y político. Entre ellos, el caso del buque con diésel con destino a Cuba se posicionó como el de mayor seguimiento, abordado desde distintos enfoques en al menos tres publicaciones del diario.

Buque petrolero ruso con destino a Cuba se instala en costas de Venezuela 50 días después

El cambio de rumbo de un buque ruso cargado con diésel hacia Cuba captó el interés por su implicación en la crisis energética que atraviesa la isla y el dato de que 50 días después se encontraba en aguas venezonalas. El movimiento ocurre en un contexto de apagones y escasez de combustible que afecta la vida cotidiana.

El giro del barco se produjo tras reportes iniciales que indicaban su posible llegada a territorio cubano, lo que generó expectativas sobre un alivio inmediato en el suministro eléctrico.

Sin embargo, la modificación de la ruta abrió interrogantes sobre la disponibilidad real de asistencia energética desde Rusia, en medio de un escenario internacional complejo.

El hecho también puso de relieve las limitaciones logísticas y diplomáticas que rodean el envío de combustibles a Cuba, país que enfrenta restricciones externas y dificultades internas.

La situación mantiene en alerta a observadores regionales, atentos a cualquier cambio que pueda incidir en la estabilidad energética del Caribe. El seguimiento que han dado las agencias de prensa y otros medios de comunicación responde también al interés de los lectores por el tema.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/11/alcohol1-3edf07a7.jpeg La prohibición de fiestas masivas en balnearios en Semana Santa también incluye el consumo de bebidas alcohólicas en estos lugares, que suelen ser escenarios de altas ingestas y música estridente. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/11/alcohol1-3edf07a7.jpeg ‹ >

Gobierno aplica medidas sobre expendio de bebidas en Semana Santa

La disposición que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas durante la Semana Santa 2026 generó amplio seguimiento por su impacto directo en comercios y ciudadanos.

La medida, implementada por las autoridades, busca reducir incidentes y preservar el orden público durante el asueto religioso, periodo de alta movilidad en el país.

El alcance de la restricción incluye establecimientos de expendio y espacios recreativos, lo que implica ajustes operativos para múltiples sectores.

Comerciantes y consumidores reaccionaron ante la decisión, valorando tanto sus implicaciones económicas como su objetivo preventivo.

El anuncio generó múltiples reacciones en redes sociales, con la controversia expuesta a niveles exponenciales. El impacto en el gran flujo turístico interno y la afición de los dominicanos a divertirse en grande en balnearios se sumó al interés informativo.

La Defensa Civil informó el miércoles sobre la clausura de 265 playas y balnearios en distintas provincias del país, como parte de las medidas de seguridad y prevención durante el asueto de Semana Santa 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/aduanas-detecta-350-dolares-en-aeropuerto-internacional-del-cibao-2d4d021f.jpeg El hallazgo de 350 mil dólares en el Aeropuerto Internacional del Cibao llamó la atención por tratarse de una suma significativa no declarada ante las autoridades.La detección fue realizada por la Dirección General de Aduanas en el marco de sus controles rutinarios para prevenir ilícitos financieros.El caso pone en evidencia la vigilancia en puntos de entrada y salida del país, donde se refuerzan los mecanismos contra el contrabando de divisas.Las autoridades destacaron la importancia de cumplir con las normativas de declaración de dinero en efectivo al ingresar o salir del territorio.El hecho se suma a otros operativos recientes que buscan fortalecer la transparencia en el movimiento de capitales. (DIARIO LIBRE)

Incautan 350 mil dólares "no declarados" en el Aeropuerto Internacional del Cibao

El hallazgo de 350 mil dólares en el Aeropuerto Internacional del Cibao llamó la atención por tratarse de una suma significativa no declarada ante las autoridades.

La detección fue realizada por la Dirección General de Aduanas en el marco de sus controles rutinarios para prevenir ilícitos financieros.

El caso pone en evidencia la vigilancia en puntos de entrada y salida del país, donde se refuerzan los mecanismos contra el contrabando de divisas.

Las autoridades destacaron la importancia de cumplir con las normativas de declaración de dinero en efectivo al ingresar o salir del territorio.

El hecho se suma a otros operativos recientes que buscan fortalecer la transparencia en el movimiento de capitales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/inician-emision-del-pasaporte-electronico-en-el-centro-de-los-heroes-9aeae201.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/inician-emision-del-pasaporte-electronico-en-el-centro-de-los-heroes-9aeae201.jpeg La emisión del pasaporte electrónico en una de las oficinas habilitadas. (DIARIO LIBRE) ‹ >

Gobierno amplía el plazo para la renovación del pasaporte electrónico

El lunes, la Dirección General de Pasaportes (DGP) informó que todo el que tenga pasaporte por vencer en dos años o menos podrá optar por la renovación del nuevo pasaporte electrónico. Con la disposición, que entró en vigor al inicio de la semana, forma parte del proceso de implementación gradual del nuevo documento de viaje en la República Dominicana.

La Dirección General de Pasaportes adoptó la medida para facilitar la transición hacia el nuevo documento y evitar congestión en las oficinas.

La decisión responde a la alta demanda y a la necesidad de garantizar que todos los usuarios puedan cumplir con el requisito sin contratiempos.

El pasaporte electrónico incorpora mejoras tecnológicas en seguridad y verificación de identidad, alineadas con estándares internacionales.

La ampliación del periodo busca asegurar una implementación ordenada del sistema en todo el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/tarjeta-superate-891cd4ac.jpg Mediante la tarjeta de Supérate, el Gobierno dominicano subsidia a personas con pobreza extrema. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

Más de 46 mil hogares dejan subsidios de Supérate

La salida de más de 46 mil hogares del programa Supérate destacó por reflejar cambios en las condiciones económicas de miles de familias.

Según las autoridades, esta reducción responde a una mejora en los ingresos de los beneficiarios, lo que los coloca fuera de los criterios de elegibilidad.

El dato fue presentado como un indicador de avance en la reducción de la pobreza y en la inserción laboral.

El programa Supérate continúa enfocado en apoyar a los sectores más vulnerables mediante transferencias condicionadas y acompañamiento social.

El ajuste en la cantidad de beneficiarios evidencia la dinámica del sistema de protección social y su adaptación a nuevas realidades económicas.