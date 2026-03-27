Operativo "Conciencia por la Vida Semana Santa 2026" inicia el próximo jueves en todo el país

Autoridades del COE y representantes de instituciones de emergencia, salud y seguridad durante la rueda de prensa donde ofrecieron detalles del operativo "Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026". ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Desde el jueves 2 de abril, las autoridades pondrán en marcha el operativo "Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026", según informó el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez García.

El operativo iniciará a las 2:00 de la tarde del jueves y se extenderá hasta el domingo a las 5:00 de la tarde, con el objetivo de prevenir incidentes durante el asueto.

Méndez explicó que el operativo estará enfocado en la atención de variables como la asfixia por inmersión, los accidentes de tránsito y las intoxicaciones por alcohol y alimentos.

Indicó que se implementarán acciones estratégicas para responder ante cualquier emergencia que puedan enfrentar los ciudadanos que se desplacen hacia el interior del país durante la Semana Santa.

Como en años anteriores, se establecerá un dispositivo de prevención y seguridad vial en los principales tramos carreteros, autopistas, playas y balnearios autorizados. Los detalles sobre la distribución del personal y las estrategias serán ofrecidos oportunamente junto a las 22 instituciones que integran el organismo.

El director del COE también llamó a la ciudadanía a asumir conductas responsables, como respetar los límites de velocidad, seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil, evitar el consumo de alcohol al conducir y mantener vigilancia sobre los niños.

"Quiero reiterar que la Semana Santa es un tiempo de reflexión en familia. Llamamos a evitar situaciones que pongan en riesgo la vida o la seguridad", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/87df82a7-e343-4979-a512-627732b6a4e3-d271afda.jpg Juan Manuel Méndez García, director del COE, y Faride Raful, ministra de Interior y Policía, durante la rueda de prensa sobre el operativo de Semana Santa 2026. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Para el operativo se desplegarán 51,232 colaboradores, 637 ambulancias, 327 unidades de respuesta inmediata (URIS), 3,451 puestos de socorro, 57 grúas, 25 talleres móviles, 9 centros de comando regionales, 27 embarcaciones, tres helicópteros, 47 autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) y 25 centros para la localización de niños extraviados.

Méndez informó que el operativo tendrá tres lanzamientos: el primero en la autopista Duarte a las 11:00 de la mañana, el segundo en la circunvalación de Baní a la misma hora, y el tercero el jueves 2 de abril desde el peaje de Las Américas.

Hospitales activan plan de contingencia

De su lado, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón de la Rosa, aseguró que más de 200 hospitales de la red pública estarán disponibles para garantizar asistencia oportuna.

Explicó que se han priorizado 32 centros de salud que, por estadísticas, reciben la mayor cantidad de pacientes durante la Semana Santa, especialmente por intoxicaciones y emergencias.

"Hace más de 15 días que nuestros centros de salud están totalmente abastecidos con la finalidad de por cualquier situación que se presente poder de forma también oportuna garantizar la asistencia de ellos" , señaló.

Indicó que los hospitales han sido abastecidos con antelación y que se ha reforzado el personal en áreas críticas como emergencias, cuidados intensivos y cirugía. Además, se han habilitado áreas de expansión para responder ante un posible aumento de pacientes.

Asimismo, anunció la activación de un equipo central que monitoreará en tiempo real la disponibilidad de camas, especialmente en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), para facilitar el traslado de pacientes.

Indicó que se dispondrá del 50 % de las camas hospitalarias, para garantizar la capacidad de respuesta especialmente en los días de mayor flujo de pacientes como como son los sábado, domingo y lunes.

Llaman a respetar las normas

Al ser cuestionada sobre la prohibición de fiestas masivas, tanto públicas como privadas, en playas, ríos, arroyos, balnearios y zonas aledañas durante el asueto, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, dijo que se trata de una resolución que se aplica cada año durante el asueto y aseguró que la Policía Nacional actuará de forma preventiva.

"Hay una resolución, hay leyes que cumplir y los ciudadanos tenemos el deber, según manda la Constitución, de respetar las normas que se han establecido", expresó.

Afirmó que serán reforzados los lugares con mayor afluencia de personas. Faride también hizo un llamado a la población a colaborar en temas como la contaminación sónica, al considerar que es una problemática recurrente en distintos puntos del país.

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