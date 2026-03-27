Los pasajeros varados en el AILA de World2Fly fueron llevados a hoteles

La ruta de Madrid a Santo Domingo es cubierta por World2Fly desde el 2022. ( FUENTE EXTERNA )

Los más de 400 pasajeros varados en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) con destino a Madrid, España, fueron llevados a hoteles debido a que el avión de la aerolínea World2Fly ha presentado una falla técnica.

Los gastos en los hoteles serán cubiertos por la World2Fly hasta que sea contactado para la reprogramación del vuelo, según informó Luis José López, encargado de Comunicación de Aeropuertos Dominicanos (Aerodom).

No citó una fecha específica de la reasignación del vuelo, pero adelantó que podría ser para este sábado.

El avión afectado es un Airbus A350-900, usado por World2Fly para la ruta Santo Domingo–Madrid (SDQ-MAD), específicamente entre los aeropuertos AILA y el Adolfo Suárez de la capital española.

El vuelo estaba programado para salir a las 11:05 de la noche del jueves, pero una hora más tarde, los pasajeros fueron devueltos a la terminal.

Ante la falta de información por parte de la aerolínea, algunos pasajeros se marcharon a sus hogares, mientras que otros decidieron seguir en el AILA, según indicó uno de los afectados a Diario Libre en horas de la mañana.

La ruta Madrid-Santo Domingo es operada desde el 2022 por World2Fly, empresa del Grupo World2Meet.

World 2 Fly S.L.U., más conocida como world2fly es una aerolínea comercial y chárter española fundada en 2020, propiedad del Grupo Iberostar a través de su división de viajes World2Meet.

A enero de 2026, la flota actual de World2Fly consiste en nueve aeronaves con un promedio de 9 años de antigüedad.