Padre de mujer fallecida en centro estético en Santiago exige justicia

José Eduardo Hernández, padre de Angélica Geraldín Hernández, quien murió durante un procedimiento en un centro estético de Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El padre de Angélica Geraldín Hernández, la mujer de 32 años que falleció el jueves mientras se sometía a un procedimiento quirúrgico en un centro estético de Santiago, exigió que el caso sea investigado hasta las últimas consecuencias.

José Eduardo Hernández expresó que la familia espera que se esclarezca todo lo ocurrido y que, de confirmarse una mala práctica médica, los responsables enfrenten las sanciones correspondientes.

"Quiero que el caso de mi hija se aclare y que se haga justicia", manifestó.

Advirtió que situaciones como esta podrían repetirse si no se adoptan medidas.

Hernández hizo un llamado a las autoridades a garantizar un proceso investigativo transparente y a establecer responsabilidades.

"Queremos justicia, porque mañana podría ser otra familia la que esté pasando por este mismo dolor", expresó.

Investigación en curso

El caso es investigado por el Ministerio Público y las autoridades de Salud Pública.

Desde el órgano acusador han interrogado a varios empleados del centro estético donde ocurrió el hecho, ubicado en el sector Jardines Metropolitanos, en Santiago.

Mientras que desee el ministerio de Salud Pública informaron que el establecimiento no contaba con permisos para realizar procedimientos quirúrgicos.

Desde la institución estatal indicaron que el centro solo estaba habilitado para consultas médicas.