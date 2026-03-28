Abinader concluye gira internacional con acuerdos en seguridad, inversión y transparencia

El presidente Luis Abinader junto a su homólogo Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader finalizó este mes de marzo una gira oficial por Estados Unidos, Chile y Francia, en la que sostuvo reuniones bilaterales y participó en foros internacionales centrados en seguridad, inversión y transparencia institucional.

De acuerdo con la Presidencia de la República, el mandatario participó en la cumbre "Escudo de las Américas", realizada en Miami, donde se abordaron temas relacionados con el combate al narcotráfico y la migración irregular, así como iniciativas de cooperación energética y comercial.

Durante su visita a Chile, Abinader asistió a la toma de posesión del presidente José Antonio Kast, donde también sostuvo encuentros con autoridades y representantes de la comunidad dominicana en ese país.

La agenda concluyó en París, donde el jefe de Estado se reunió con su homólogo Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. En ese encuentro se trataron temas como seguridad regional, medioambiente y proyectos de transporte.

Asimismo, el mandatario participó en actividades vinculadas a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde presentó avances en materia de transparencia y gobernanza, según informó el Gobierno.

La Presidencia destacó que los encuentros incluyeron acercamientos con actores del sector privado para promover inversiones en áreas como energía, logística e infraestructura.

El Gobierno indicó que estos viajes forman parte de su estrategia de política exterior orientada a fortalecer la cooperación internacional y atraer inversiones al país.

Resultados por eje estratégico

1. Miami, EE. UU.: El Blindaje del Caribe y Seguridad Energética

En el marco de la cumbre "Escudo de las Américas", el presidente Abinader priorizó la protección del territorio y la estabilidad de los recursos:

Coalición de seguridad: Participó en la creación de una coalición regional contra los carteles del narcotráfico y la migración irregular.

Alianza energética: Sostuvo una reunión clave con el secretario de Energía, Chris Wright, para impulsar la cooperación en desarrollo sostenible y fortalecer las relaciones eléctricas.

Impulso comercial: Acordó con el representante comercial, Jamieson Greer, mecanismos para agilizar el intercambio de bienes y fortalecer la competitividad dominicana.

2. Santiago, Chile: Presencia en el nuevo eje regional

El mandatario asistió el 11 de marzo a la toma de posesión del presidente José Antonio Kast, consolidando a República Dominicana como un aliado democrático estratégico en el Cono Sur:

Cooperación bilateral: En reuniones de alto nivel, se conversó sobre turismo, comercio y seguridad.

Vínculo humano: Además del almuerzo oficial con jefes de Estado, el presidente dedicó un espacio para estrechar lazos con la numerosa comunidad dominicana en Chile, destacando las nuevas oportunidades de inversión para la diáspora.

3. París, Francia: Inversión de vanguardia y buen gobierno

La gira cerró con broche de oro en la capital francesa, enfocada en la sofisticación de la economía nacional:

Relación con Macron: En el Palacio del Elíseo, ambos mandatarios reafirmaron la cooperación en lucha contra el narcotráfico, desafíos ambientales (como el sargazo) y el apoyo galo al sistema de transporte integrado en RD.

Inversión tecnológica: Con Medef International, promovió proyectos en sectores estratégicos: semiconductores, logística, energías renovables e infraestructura masiva.

Sello OCDE: Presentó ante el Foro Global de la OCDE los avances en transparencia, firmando un memorando de entendimiento para reformas estructurales que elevan el prestigio internacional del país.