El joven Eliezer Ismael Rodríguez sobrevivió el pasado 21 de marzo a un ataque a tiros en el sector Buenos Aires de Santiago de los Caballeros, en el que sufrió un impacto de bala en la cabeza. Mientras se recupera de las heridas, relata cómo ocurrieron los hechos y asegura que teme por su vida.

Rodríguez narró que el ataque se produjo cuando salía de una cancha de baloncesto, momento en el que el agresor —acompañado de otros individuos— se desmontó de un vehículo y abrió fuego en su contra.

Durante el hecho se realizaron múltiples disparos, uno de los cuales le impactó en la frente, con salida por el oído, provocándole heridas de gravedad y secuelas en la visión.

"Ese día, saliendo de la cancha, me entró a tiros de una vez", expresó.

El caso dio un giro luego de que las autoridades arrestaran al presunto agresor, identificado como Johancel, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para el conocimiento de medidas de coerción.

Conflicto previo por acusación de robo

La víctima indicó que el origen del conflicto se remonta a una acusación que, según afirma, es falsa.

Explicó que el agresor lo señalaba de haberle robado unos tenis, situación por la que fue detenido y posteriormente liberado. Tras su salida, comenzaron las amenazas.

"Él decía que yo le había robado unos tenis sin yo haberle robado nada... donde me viera me iba a matar", relató.

Teme por su vida tras el ataque

Eliezer Ismael Rodríguez manifestó que teme por su seguridad ante la posibilidad de que el imputado recupere su libertad.

"Temo por mi vida. Mi preocupación es que lo suelten", afirmó.

El joven indicó que, al momento del ataque, tenía aproximadamente una semana de haber salido de prisión.

Detalles ofrecidos por la defensa

El abogado de la víctima, Russell Aracena, explicó que el ataque fue perpetrado por varias personas que se desplazaban en un vehículo, desde el cual el agresor se desmontó para disparar.

Indicó que el joven fue trasladado a un centro de salud del sector Libertad, donde recibió atención médica y logró sobrevivir.

Agresor detenido y caso en proceso judicial

Las autoridades informaron que Johancel fue arrestado el pasado jueves por agentes de la Policía Nacional, tras labores de investigación.

El imputado fue enviado ante la justicia, mientras continúan las indagatorias para identificar a otros posibles implicados en el ataque.