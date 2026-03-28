Investigan muerte de niño de 7 años tras disparo accidental de su hermano en Boca Chica

Las manos de un menor tendido en el suelo. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó la noche de este sábado que investiga la muerte de un niño de siete años, quien recibió un disparo de manera accidental mientras su hermano de 11 años manipulaba un arma de fabricación casera en el sector Los Tanquecitos, del municipio de Boca Chica.

La institución explicó que el hecho ocurrió la tarde del viernes 27 de marzo y es investigado en conjunto con el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias del suceso.

Según el informe preliminar, el menor de 11 años habría encontrado un arma tipo "chagón" en un solar baldío mientras cuidaba unos chivos y la llevó a su casa, donde se produjo el disparo dentro de una de las habitaciones.

El relato de la madre

La madre relató que escuchó la detonación y, al acudir, encontró a su hijo herido en el suelo.

Fue trasladado de inmediato a un centro de salud, pero falleció a causa de una herida de contacto en el cuello, según el diagnóstico médico.

Tras el suceso, un hermano mayor de 17 años presuntamente lanzó el arma por una ventana hacia la parte trasera de la vivienda.

El artefacto fue recuperado por las autoridades y contenía un cartucho calibre 12 ya disparado; ahora se encuentra bajo análisis de la Policía Científica.

El cuerpo del menor fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.

El niño de 11 años fue entregado a sus familiares y será presentado ante la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo Este, que continuará con las investigaciones.

Las autoridades indicaron que siguen profundizando las indagatorias para determinar con precisión cómo ocurrió este lamentable hecho que ha consternado a toda la comunidad.