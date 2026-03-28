Inaugurarán en abril un parque dedicado a niños con autismo en el Mirador Sur

Parque Sensorial en el Mirador Sur, cubierto por una malla negra. ( DIARIO LIBRE/RUTH SALCEDO )

La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), anunció este jueves que se inaugurará a principios de abril un parque sensorial dirigido a niños con Trastorno del Espectro Autista, el cual formará parte de las áreas recreativas de la zona infantil.

El mismo estará ubicado en el Mirador Sur próximo a la calle Km 0 del Mirador Sur, junto al parque Kinder y próximo a la avenida Anacaona.

Sobre el proyecto

El proyecto es desarrollado en conjunto con el Banco Popular Dominicano, y actualmente se encuentra delimitado por una malla negra que cubre la zona de trabajo.

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La fecha de inauguración aún no ha sido confirmada.

La alcaldesa Carolina Mejía mostró a través de un video en Instagram los avances de la obra, destacando que se trata de un espacio concebido desde la inclusión y el respeto a las distintas formas de percibir y sentir.

"Los avances del Parque Sensorial me llena de emoción, porque es un espacio concebido desde la inclusión y el respeto a las distintas formas de percibir y sentir. Más que un parque, es un lugar para conectar y disfrutar", escribió la alcaldesa en la publicación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/28/whatsapp-image-2026-03-27-at-13717-pm-979c8c7c.jpeg Interior del Parque Sensorial (DIARIO LIBRE/RUTH SALCEDO)