Inaugurarán en abril un parque dedicado a niños con autismo en el Mirador Sur
El parque estará justo al lado del parque Kinder, en el área infantil
La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), anunció este jueves que se inaugurará a principios de abril un parque sensorial dirigido a niños con Trastorno del Espectro Autista, el cual formará parte de las áreas recreativas de la zona infantil.
El mismo estará ubicado en el Mirador Sur próximo a la calle Km 0 del Mirador Sur, junto al parque Kinder y próximo a la avenida Anacaona.
Sobre el proyecto
El proyecto es desarrollado en conjunto con el Banco Popular Dominicano, y actualmente se encuentra delimitado por una malla negra que cubre la zona de trabajo.
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- La fecha de inauguración aún no ha sido confirmada.
La alcaldesa Carolina Mejía mostró a través de un video en Instagram los avances de la obra, destacando que se trata de un espacio concebido desde la inclusión y el respeto a las distintas formas de percibir y sentir.
"Los avances del Parque Sensorial me llena de emoción, porque es un espacio concebido desde la inclusión y el respeto a las distintas formas de percibir y sentir. Más que un parque, es un lugar para conectar y disfrutar", escribió la alcaldesa en la publicación.