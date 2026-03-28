La DNCD detiene a dos hombres por microtráfico en Boca Chica

Miembros de la DNCD, durante el operativo. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a miembros del Ministerio Público, arrestaron a dos hombres señalados como cabecillas de redes del microtráfico, durante un operativo realizado en el municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.

Los detenidos fueron identificados como José Luis Ortiz, alias "Cacón", y Brian Juan Pablo Rosa, alias "el Lindo". Según informaron las autoridades, ambos intentaron escapar al notar la presencia de los equipos operativos.

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De acuerdo con las autoridades, la intervención fue realizada por agentes antinarcóticos, en coordinación con fiscales, tras recibir informes de inteligencia. Indicaron que el operativo se llevó a cabo en la calle G del sector Andrés, próximo a un taller de ebanistería, donde, según denuncias, operaba un punto de venta de sustancias narcóticas.

Detalles del operativo

Durante la operación, los oficiales incautaron 471 gramos de presunta cocaína, 79 dosis de marihuana, 10 gramos de crack, además de dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, entre otras evidencias.

Según los agentes, "Cacón" y "el Lindo" son señalados como importantes cabecillas de redes de microtráfico en distintas localidades de Boca Chica, según denuncias recibidas por los organismos correspondientes.

Las autoridades indicaron que ambos individuos fueron puesto a disposición de la justicia.