Abinader encabezará graduaciones, entrega de títulos e inauguraciones desde domingo hasta el martes

El presidente Luis Abinader durante una actividad en el interior de país. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader encabezará desde este domingo 29 de hasta el martes 31 de marzo varias actividades, entre estas, entrega de títulos de propiedad e inauguración de obras en San Juan, Santo Domingo Oeste, Santiago y Samaná.

De acuerdo con la Presidencia de la República, hoy el mandatario se trasladará al municipio de Bohechío, provincia San Juan, donde encabezará la ceremonia de la primera graduación de estudiantes de la Universidad ISA.

Santo Domingo Oeste

Ese mismo día, el jefe de Estado se trasladará a Santo Domingo Oeste para inaugurar el edificio administrativo de la Operadora de Transporte Metropolitano (Omsa), ubicado en la prolongación 27 de Febrero.

Santiago

Para el lunes 30, Abinader viajará a Santiago, donde encabezará los actos conmemorativos de la Batalla del 30 de Marzo.

Aunque inicialmente se había anunciado que el presidente lideraría el desfile cívico-militar, el Gobierno decidió suspender el acto militar del por motivos de austeridad. El tedeum en la Catedral Metropolitana Santiago Apóstol sigue normal.

Durante su estancia en esa provincia, el gobernante también entregará títulos de propiedad a familias de distintos sectores, además de inaugurar dos canchas techadas: una en Cienfuegos, en Santiago Oeste, y otra en el municipio de Licey al Medio.

Samaná

El martes 31, estará en Samaná, donde el gobernante inaugurará la obra de entrada a la provincia, considerada clave para el impulso del turismo, y encabezará una mesa de trabajo en Arroyo Barril para dar seguimiento a proyectos de desarrollo y prioridades de la comunidad.

Para concluir su viaje, el mandatario liderará una Mesa de Trabajo en Arroyo Barril, donde se evaluarán los proyectos de desarrollo en curso y las necesidades prioritarias de la comunidad.