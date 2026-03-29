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retiro puente peatonal Kilómetro 9
retiro puente peatonal Kilómetro 9

Gobierno informa desvíos por retiro puente peatonal en el Km. 9 de la Duarte la noche del domingo

El nuevo puente peatonal ya está en servicio, ofreciendo un cruce más seguro y accesible para los ciudadanos

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    Gobierno informa desvíos por retiro puente peatonal en el Km. 9 de la Duarte la noche del domingo
    Cierre temporal en la autopista Duarte por el retiro del viejo puente peatonal Kilómetro 9. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que este domingo en horario nocturno se realizará el retiro del viejo puente peatonal en el Kilómetro 9 de la autopista Duarte, lo que implicará un cierre temporal de la vía y la aplicación de desvíos en la zona.

    La intervención iniciará a las 7:00 de la noche del domingo 29 y se extenderá hasta las 5:00 de la mañana del lunes 30. Durante este período estarán cerrados los carriles expresos y las vías marginales en ambos sentidos, mientras se ejecutan los trabajos necesarios para completar la intervención integral del Kilómetro 9.

    Los conductores podrán desplazarse utilizando los desvíos habilitados a través de los ramales del distribuidor, tanto en dirección Cibao–Santo Domingo como en sentido contrario.

    Como rutas alternas, se recomienda la Circunvalación de Santo Domingo, la Prolongación 27 de Febrero y la avenida Paseo de los Beisbolistas, entre otras rutas del entorno.

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    Infografía
    Desvíos porcierre temporalen el Kilómetro 9 de la autopista Duarte. (FUENTE EXTERNA)

    Avance en la transformación del Kilómetro 9

    El retiro de esta estructura marca un avance clave dentro de la transformación del Kilómetro 9, uno de los puntos de mayor flujo vehicular del país, y permitirá liberar espacio para mejorar la circulación en la zona.

    Desde la noche del pasado viernes, el nuevo puente peatonal ya está en servicio, ofreciendo a los ciudadanos un cruce más seguro y ordenado, con iluminación, techo protector, sistema de cámaras y facilidades para personas con discapacidad visual, en conexión directa con la estación María Montez del Metro y la marginal de la Luperón.

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