Dos pasajeros tratan de introducir al país más de 76 mil dólares por el Aeropuerto del Cibao

La confiscación de los dólares se realizó a dos personas por separado. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Aduanas (DGA) informó este domingo el decomiso de 76,050 dólares cuando trataban de introducirlo al país de manera ilegal por el Aeropuerto Internacional del Cibao, ubicado en Santiago.

La confiscación del dinero se realizó a dos personas por separado. A una haitiana le incautaron 15 mil dólares, mientras a un a un pasajero de nacionalidad turcocaiqueña.

Ambos trataron de introducir al país el dinero sin declarar, informó la entidad en una nota de presa.

Ambos casos, totalizan unos USD76,050.00, equivalentes a más de RD$4.5 millones a la tasa de cambio actual.

Precisamente en ese mismo aeropuerto en esta semana le fueron confiscado 350 mil dólares a una persona en las mismas condiciones de ilegalidad.

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Hasta 10,000 dólares

La entidad dijo que la detección de estas divisas ha sido posible gracias al uso de los equipos de rayos x que opera el personal de la DGA, en esa importante terminal aeroportuaria, así como con el uso de inteligencia basada en análisis de riesgos.

Recordó que deben ser declaradas al ingresar al país las divisas que se traigan cuando estas superen el equivalente a USD10,000.00 y recomendó a todos la consulta del Manual del Viajero, el cual establece con claridad las prohibiciones y cantidades permitidas según artículos o divisas para su ingreso al país y evitar retenciones.