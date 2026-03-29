Gobierno aprueba aeropuerto internacional privado en Montecristi

El aeropuerto internacional Montecristi será un punto clave para la conectividad y el desarrollo turístico en el país. ( ARCHIVO )

El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 146-26 mediante el cual se aprueba el establecimiento del Aeropuerto Internacional de Montecristi, una infraestructura de carácter privado y comercial destinada a operaciones aéreas internacionales.

La disposición, firmada por el presidente Luis Abinader, forma parte de la estrategia estatal para fortalecer la conectividad, impulsar el turismo y dinamizar la economía en la región noroeste del país.

La terminal aeroportuaria estará ubicada en el municipio de Montecristi y será habilitada como punto de entrada y salida del territorio nacional, con capacidad para realizar todos los controles migratorios, aduanales, sanitarios y de seguridad exigidos por la normativa vigente.

El proyecto es promovido por la empresa Aeropuerto Internacional de Montecristi AIMC, S. A., que había solicitado previamente la autorización ante el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).

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Requisitos legales y supervisión estatal para el proyecto

El decreto precisa que la aprobación presidencial tiene un carácter preliminar y no sustituye los procesos técnicos ni regulatorios que corresponden a las autoridades competentes. En ese sentido, el IDAC será responsable de establecer las condiciones de operación, así como de autorizar y supervisar la construcción y funcionamiento del aeropuerto.

Asimismo, la ejecución del proyecto estará condicionada al cumplimiento de todos los requisitos legales, incluyendo permisos ambientales, licencias de construcción y certificaciones de seguridad aeroportuaria. También deberán intervenir instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, el CESAC y autoridades municipales.

El decreto destaca el valor estratégico de Montecristi, declarada zona turística desde 1984 y provincia ecoturística en 2024, así como su inclusión en la Zona Especial de Desarrollo Integral Fronterizo. Estas condiciones refuerzan el interés del Estado en promover inversiones que contribuyan al desarrollo sostenible de la zona.

Además, se instruye al Ministerio de Obras Públicas, en su rol dentro de la Comisión Aeroportuaria, a gestionar los contratos necesarios para la construcción y operación del aeropuerto en representación del Estado.

La iniciativa busca consolidar a Montecristi como un nuevo polo turístico y logístico, ampliando la infraestructura aeroportuaria del país bajo un modelo de inversión privada supervisada por el Estado.