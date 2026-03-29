Las desapariciones de menores de edad más allá de los casos virales

Esta es la historia de cientos de niños y adolescentes reportados como desaparecidos en la República Dominicana en los últimos cinco años. Una narración triste, que incluye casos, como los de Brianna Genao y Roldanis Calderón, que alcanzaron visibilidad tras viralizarse en las redes sociales.

Pero este reportaje también es para quienes quedaron fuera del foco mediático. Como Normil Laureine Victoria, Adauris Miguel Castillo, Yoan Genao, Frainer Ciprián, Marie Love Famille, Héctor Andrés Genao, Yoselina José, Luis "Wenny" Pérez, Ruth Esther Paredes, Luis Ángel González, Santa "Yisell" Morillo, Kendry Alcántara, Eni Kader y Andy Daniel Martínez.

Diario Libre realizó un levantamiento a partir de las redes sociales, archivos de prensa y plataformas institucionales.

El registro documenta 231 menores reportados como desaparecidos entre 2020 y 2026. Mediante contactos directos con familiares y allegados se pudo establecer el estatus de los casos: 156 menores localizados, 25 fallecidos, 16 aún desaparecidos y 34 sin información actualizada.

En paralelo, se gestionaron solicitudes de información ante la Policía Nacional, la Procuraduría y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). Al cierre de esta publicación, solo Conani remitió una respuesta oficial.

Yoan

Breinny Genao recorre varias veces al mes puntos como Güibia, Boca Chica, San Luis o el parque Enriquillo. Lleva chocolate y pan. Es una excusa para preguntar por su hijo.

"Hasta que Dios me dé una respuesta", dice.

Yoan Genao, de 16 años, desapareció en el 2024, tras salir de su casa en Almirante Solares, Santo Domingo Este, para realizar una tarea en un centro de internet. Días después, un joven entregó su celular destruido, sin explicar con claridad cómo lo encontró.

Su madre buscó en hospitales, puntos de droga y destacamentos. Nadie tenía información. Tampoco supo a dónde acudir. La enviaron de un sitio a otro hasta que, tres días después, pudo formalizar la denuncia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/29/yoan-genao-a0bec3f1.png Yoan Genao, desaparecido en 2024. Si tiene alguna información sobre su paradero: 809-913-7757, 809-764-0762 y 809-856-0559. (FUENTE EXTERNA)

Semanas más tarde sufrió un accidente que le afectó la columna. No dejó de buscar.

Los videos del día de la desaparición los consiguió ella misma. Para obtenerlos, tuvo que soportar insultos.

Una de esas grabaciones nunca apareció. La del colmado por donde vieron a su hijo por última vez. Según le dijeron, el dueño —un militar— se negó a colaborar.

La fiscal asignada al caso tampoco se acercó.

Patrones

En niños pequeños, el riesgo se asocia a la falta de supervisión y a accidentes.

Por ejemplo, caídas en canales de riego, arrastres por cañadas o ahogamientos en cisternas. También aumenta el peligro cuando les envían solos a realizar diligencias.

A una niña de cinco años la enviaron de noche al colmado y, tras regresar sin el mandado, su madre le dio una "pela" y la envió de nuevo. En el trayecto, la violaron y la asesinaron.

También se identifican engaños por parte de allegados, secuestros en hospitales e incluso denuncias de venta de menores.

Otras veces, uno de los padres desaparece con el menor. Así sucedió con una niña de cinco años. Tras un mes de búsqueda, y una entrevista con Diario Libre, su padre y abuela se enteraron de que la madre se la llevó al extranjero.

Datos de la Policía Nacional indican que entre enero y octubre del 2025 se reportaron 454 desaparecidos: 50 niños y 404 adolescentes. En un período anterior (2022-2023), se presentaron 595 casos. De 323 encontrados, 150 eran menores.

Ruth

Ruth Esther Paredes desapareció a los 11 años, en el 2023, en La Caleta, Boca Chica.

Su madre, Sharina Ramírez, sospechó desde el inicio de su entonces pareja. Según relata, la amenazó con "hacerle algo que le afectaría toda la vida".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/29/ruth-esther-paredes-1-588d8af1.jpeg Ruth Esther Paredes, desaparecida en 2023. Por el hecho, su madre culpa al expadrastro. (FUENTE EXTERNA)

Imputaron a dos personas por el hecho y, según la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional, estos confesaron el crimen. Sin embargo, se retractaron en audiencia y los liberaron por falta de pruebas.

Sharina abandonó su vivienda por amenazas, enfrentó acusaciones en su contra y quedó sin representación legal.

Adolescencia

En adolescentes, las desapariciones se concentran en trayectos escolares o salidas con amigos. Surge además un nuevo riesgo. La captación mediante videojuegos como Free Fire, donde adultos engañan a menores con promesas de una vida mejor.

Uno de los padres entrevistados para este reportaje, reveló que su hija y otra menor desaparecieron luego de que unos hombres las contactaran por las redes sociales. Pidieron un rescate por ellas, pero las encontraron gracias a "contactos en la Policía que facilitaron el proceso".

Algunos casos derivan en explotación sexual. Un informe de la Dicrim señala que muchas adolescentes "desaparecen" para vivir en concubinato. Cita el caso de dos niñas, de 11 y 13 años, que hallaron en una casa con unos adultos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/29/yisell-morillo-f4b887b0.jpg Santa Morillo desapareció en 2022. Si tiene alguna información sobre su paradero: 849-925-4505. (FUENTE EXTERNA)

En otras ocasiones, las respuestas institucionales minimizan el riesgo. A la familia de Santa Morillo, desaparecida a los 17 años, en el 2022, le dijeron: "Seguramente está casada; algún día se comunicará".

Aún no aparece.

Yoselina

A veces Angelina Doreluz sueña que su hija Yoselina José permanece prisionera en algún lado.

Yoselina desapareció a los 17 años en el 2023. Salió a comprar ropa para su hija. Su madre habló con ella por teléfono, hasta que las respuestas cesaron.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/29/11032026-anyelina-madre-de-joven-desaparecida-dare-collado3-0cdf9c0c.jpg Angelina Doreluz, madre de Yoselina José sigue a la espera de su hija desaparecida en 2023. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

A los tres días fue a la Policía. Antes pasó por hospitales y barrios. La enviaron a la Dicrim y allí solo le preguntaron si Yoselina tenía enemigos.

No le asignaron un abogado. Así pasó el tiempo.

Angelina pensó varias veces en quitarse la vida. "No tenía fuerzas para seguir adelante, pero debo hacerlo por mis otros hijos", dice.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/29/yoselina-jose-5078ff9f.jpeg Cuando desapareció dejó a su hija de cinco años. Si tiene alguna información sobre su paradero: 849-628-1174 (FUENTE EXTERNA)

Familias

Es común que adolescentes abandonen el hogar tras recibir reprimendas físicas de familiares. En algunos casos, no regresan por el simple temor a un castigo por reprobar asignaturas escolares o por llegar tarde a casa. Asimismo, se esfuman para evitar obligaciones.

Así pasó con una chica de 14 años reportada como desaparecida en marzo del 2026 y hallada dos días después. Según comentaron sus padres a Diario Libre, se fue porque no quería "hacer oficios".

Otros casos atribuyen la ausencia voluntaria de menores a problemas en el entorno familiar. Tal es la historia de una menor de 14 años, que desapareció dos veces y justificó su primera huida diciendo que "su familia la tenía hastiada".

Algunos jóvenes desaparecen en grupo y se encuentran días después en viviendas de conocidos.

Localizados

Muchos homicidios de menores, perpetrados por vecinos o allegados, se resuelven en menos de una semana.

Los de Ezequiel López, Jostin Peralta y Lewanny Pichardo se esclarecieron en un día. Otros siguieron un curso similar en plazos breves: Wilmer Paulino (dos días); Rafael Castro y Brithani Méndez (tres días); y Yosberlin Ramírez y Yaneisy Rodríguez (cuatro días cada una).

Cuando el tiempo se extiende, evidencia un mayor esfuerzo por ocultar el crimen.

Al cuerpo de Willeni Lorenzo lo hallaron 17 días después de su desaparición, tras verla por última vez con un hombre cercano a su entorno. En el caso de Cruz Snaiderlin Dadus, el hallazgo ocurrió 31 días después, luego de que acudiera a donde un vecino bajo la promesa de un regalo.

Los casos que superan los 30 días representan sustracciones prolongadas o encubrimientos más complejos. Entre ellos figuran menores retenidas durante 42 días por unos hombres, así como el registro más extremo: 354 días, correspondiente al hallazgo de los restos de Yondelvi Gerbara Gabriel.

Conani

Entre el 2021 y 2025, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia registró 1,529 casos de menores extraviados o en situación de riesgo. En contraste, los casos tipificados como desapariciones son menores: 21 en el 2024 y 19 en el 2025.

La mayoría se resuelve mediante reintegración familiar. No obstante, las causas estructurales —negligencia, violencia, pobreza, conflictos familiares— permanecen.

Kendry

Pamela García se levanta y se acuesta pensando en su hijo Kendry. El 2 de abril del 2022, recibió a una vecina en su casa en la provincia San Juan. Mientras la maquillaba, Kendry —de cuatro años— jugaba en el patio.

Cuando terminó su trabajo, Kendry ya no estaba. Dos meses luego de que desapareciera se hicieron los primeros interrogatorios. Solo después de hacer dos protestas junto con sus vecinos logró que la policía allanara algunas viviendas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/29/kendry-alcantara-34fa4a33.jpg Kendry desapareció en la provincia San Juan. Si tiene alguna información sobre su paradero: 809-979-9820 (FUENTE EXTERNA)

Viralidad

Ana Iris Román, la madre de Evelyn Abreu —fundadora de la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos —, sigue desaparecida desde el 2024.

Abreu opina que el que una historia obtenga alta exposición, no garantiza su rápida resolución.

Cita el muy mediático caso de Brianna —una niña de tres años desaparecida en diciembre del 2025 en Puerto Plata — cuyo padre, Adonis Genao, le expresó que cuando consulta a las autoridades recibe la misma respuesta: que no hay novedades y que le informarán si surge algo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/29/brianna-genao-f2c31e91.jpeg Brianna Genao permanece desaparecida desde el 31 de diciembre del 2025 en la comunidad Barrero del municipio Imbert. (FUENTE EXTERNA)

En la búsqueda de Brianna se involucraron técnicos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una alerta amarilla notificando su desaparición.

Anyoli Sanabria, representante interina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en la República Dominicana, insiste en la necesidad de evitar la desinformación con estos casos. Además, recomienda dar al menor un número de identificación y que esta información esté accesible —por ejemplo, en un brazalete— para facilitar su localización.

Luis Ángel

Luis Ángel Gonzalez desapareció en el 2022 en Vicente Noble, Barahona. En noviembre cumplirá 10 años de edad. Tiene un hermano mellizo, a quien su padre llevó a España y sometió a tratamiento sicológico tras la desaparición.

A su mamá, Fraila Méndez, le cuesta hablar con el pequeño. Una vez, él le reprochó que le prometió encontrar a su hermano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/29/luis-angel-gonzalez-420cbe0b.jpeg A Luis Ángel González lo reportaron desaparecido el 6 de febrero de 2022 en el Batey Paja, en Vicente Noble, Barahona. Si lo ve, contactar al 849-374-5016. (FUENTE EXTERNA)

Por el caso acusaron a Anderson Pérez, expadrastro del menor, y Jonainy Méndez, señalada como cómplice por ser la titular del teléfono desde el que se exigió un rescate de dos millones de pesos. Ambos permanecen en libertad tras cumplir 18 meses de prisión preventiva. Luego de varios aplazamientos, todavía no empieza un nuevo juicio.

Fraila lleva tres años en consulta siquiátrica y toma pastillas para dormir. Pegó todas las fotos que tomó de su hijo en los gaveteros, la pared y el cielo raso de su habitación, como si no quisiera perderle de vista un solo segundo.

Encima de sus dos camisetas favoritas puso la Biblia. A la espera de alguna pista de Dios.

La última ropita que usó Luis Ángel ya no tiene olor.