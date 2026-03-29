La Iglesia Católica celebra hoy en Domingo de Ramos con procesiones y celebraciones eucarísticas que recuerdan la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

Con las festividades se da inicio a la Semana Santa, uno de los tiempos más importantes de la Iglesia que concluye con la resurrección, la razón principal se la de católica.

Este día se hace la bendición de los ramos, se hacen procesiones y se celebran eucaristías dónde el evangelio es la Pasión de Cristo.

Los feligreses de las diversas iglesias de la Ciudad Colonial colmaron las parroquias en la celebración del Domingo de Ramos, así como de otros lugares.

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Llamado a la reflexión durante la Semana Santa

El párroco de la iglesia Las Mercedes, fray Frankely Rodríguez, se sumó al llamado de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful para que se espere el sentido cristiano de la Semana Santa y la gente actúe con comedimiento.

También criticó los feminicidios que se incrementan en el país. Dijo que este es un tiempo de reflexión que invita a ser mejores personas, respetando la vida.

Durante la procesión que recorrió varias calles de la Ciudad Colonial un grupo de personas vestidas de la guardia romana encabezaba la actividad seguida del párroco y demás sacerdotes.

Celebraciones acompañadas de música y tradición

También la banda de música de los bomberos del Distrito Nacional acompañaron a los religiosos, que palmeras en manos las ondeaban como muestra de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

La celebración del Domingo de Ramos es una actividad que se realiza en todos país donde la Iglesia Católica tiene presencia.