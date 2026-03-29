Detenidos en investigación por la muerte de Yulenny Carolina Frías León

El portavoz de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, revela que hay detenidos en la investigación por la muerte de Yulenny Carolina Frías León ( FUENTE EXTERNA. )

Santiago. – Varias personas fueron detenidas este domingo para fines de investigación por la muerte de Yulenny Carolina Frías León, de 35 años, cuyo cuerpo fue hallado con signos de violencia y quemaduras en su vivienda en el municipio Sabana Iglesia.

La información fue ofrecida por la Policía Nacional mediante una nota de prensa, en la que indica que las investigaciones se realizan en coordinación con el Ministerio Público.

Según el informe oficial, entre los detenidos figuran la pareja actual y la expareja de la víctima, quienes están siendo interrogados como parte del proceso investigativo.

El cuerpo de Frías León fue encontrado la madrugada de este domingo 29 de marzo en su residencia, ubicada en la calle General Cándido Vargas, presentando signos de violencia, ataduras y quemaduras de tercer y cuarto grado en distintas partes del cuerpo.

El levantamiento fue realizado por el médico legista actuante, quien indicó que la causa exacta de muerte será determinada mediante autopsia en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago.

Cronología preliminar del hecho

De acuerdo con la cronología preliminar, la mujer fue vista por última vez la noche del sábado 28 de marzo mientras compartía en un establecimiento de comida del municipio.

En la escena del crimen se presentaron unidades de la Policía Científica, que realizaron el levantamiento fotográfico y recolección de evidencias.

Las autoridades informaron que durante el proceso fueron incautados dispositivos móviles y la pasola utilizada por la víctima, como parte de las diligencias investigativas.

En medio de las investigaciones, familiares de la víctima han ofrecido su versión de los hechos.

En declaraciones ofrecidas a Diario Libre, su tío Antonio de León afirmó que la mujer habría sido llamada por su expareja antes de dirigirse a la vivienda donde fue encontrada sin vida.

"Él la llamó y le dijo que fuera a la casa a buscar un medicamento que ella tenía allá", relató el familiar, al tiempo que explicó que la víctima salió del lugar donde compartía con amigos y no regresó.

El pariente reiteró el llamado a las autoridades para que el caso sea esclarecido y se haga justicia.

Asimismo, indicó que la familia mantiene la expectativa de que las investigaciones determinen responsabilidades en este hecho que ha causado consternación en la comunidad.

El caso se mantiene en proceso, mientras las autoridades buscan identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte de Yulenny Carolina Frías León.