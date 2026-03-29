Abinader inaugura edificio administrativo de la OMSA con una inversión de RD$117 millones

El presidente Luis Abinader, junto al ministro Ito Bisonó, realiza el corte de cinta del nuevo edificio administrativo de la Omsa. ( DIARIO LIBRE / STEPHANIE H. SOTO )

El presidente Luis Abinader, junto al ministro de Viviendas y Edificaciones (Mived), Víctor -Ito- Bisonó, inauguró este domingo el nuevo edificio administrativo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), con una inversión de 117 millones de pesos.

Durante esta entrega, el titular del Mived expresó que este nuevo edificio "marca un antes y un después para esta institución".

"Más allá de sus características físicas, sus 1,400 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, representa un cambio real en las condiciones en que trabajan sus colaboradores y en la forma en que se relaciona con los ciudadanos que aquí acuden", expresó Bisonó.

Indicó que esta obra representa respeto por el servidor público, que merece condiciones dignas para trabajar y respeto por el ciudadano, que merece ser atendido en espacios adecuados.

"Esta obra es una muestra clara de cómo el Gobierno dominicano, liderado por el presidente Luis Abinader, apostando por mejorar sus capacidades internas para servir mejor porque la infraestructura también es gestión, es eficiencia y es respeto", dijo el funcionario.

Mientras, el vicepresidente ejecutivo de la OMSA, Onéximo González, señaló que esta infraestructura representa mucho más que un espacio físico, simboliza bienestar, dignidad y mejores condiciones para nuestro personal.

"Contar con un entorno de trabajo adecuado y seguro es clave para fortalecer el desempeño laboral, elevar la motivación y continuar optimizando nuestra gestión institucional", indicó.

Sobre el edificio

La infraestructura estará distribuida en tres niveles y está ubicada en la prolongación 27 de Febrero, municipio Santo Domingo Oeste.

En el primer nivel se habilitarán áreas como recepción, comedor, oficina de revisión y fiscalización, además de baños y espacios técnicos. El segundo nivel incluirá áreas de espera, secretarías y la dirección financiera con sus dependencias. En tanto, el tercer nivel albergará la dirección administrativa, la dirección de planificación, así como un salón de eventos y áreas de apoyo.

El edificio también dispondrá de facilidades de estacionamiento, con capacidad para 25 vehículos livianos y seis motocicletas.

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Supervisión de la Ciudad Judicial

El presidente Abinader también supervisó los avances en los trabajos de construcción de la Ciudad Judicial Santo Domingo Oeste, levantada en terrenos contiguos a la OMSA, infraestructura que exhibe un avance de un 55 %.

La obra está contemplada una edificación de 25,195 metros cuadrados, integrando distintas dependencias clave del sistema judicial, incluyendo áreas del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública, con el objetivo de centralizar servicios y mejorar la eficiencia en la atención a los ciudadanos.

Durante el recorrido, el ministro Ito Bisonó adelantó que el Palacio Judicial de Santo Domingo Oeste estará listo para el primer cuatrimestre de 2027.

"Para el primer cuatrimestre del próximo año estaremos aquí nuevamente con el presidente Luis Abinader entregando este palacio judicial que transformará la forma en que se imparte justicia en esta demarcación", recalcó el funcionario.

En este proyecto, el Poder Judicial ocupará un espacio distribuido en tres niveles con parqueo soterrado, mientras que el Ministerio Público contará con una estructura de cuatro niveles. En tanto, la Defensa Pública dispondrá de un edificio de tres niveles.

La infraestructura también incluye espacios destinados a servicios generales, parqueos y circulación que abarcan 14,840 metros cuadrados, así como una plaza con áreas verdes de aproximadamente 3,800 metros cuadrados.

En la actividad estuvieron presentes el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero; el ministro sin cartera y coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención; la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyva; y el alcalde del municipio Santo Domingo Oeste, Francisco Peña.