La Policía de Israel impide acceso del cardenal Pizzaballa a misa de Domingo de Ramos

La institución afirmó que se trata de una medida que rompe con prácticas históricas en uno de los lugares más importantes para el cristianismo, especialmente durante la Semana Santa, cuando miles de fieles centran su atención en Jerusalén. ( EFE )

La Policía de Israel impidió este domingo el acceso del cardenal Pierbattista Pizzaballa a la misa de Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro, en un hecho que el Patriarcado Latino calificó como 'sin precedentes'.

Según un comunicado del Patriarcado Latino de Jerusalén, los agentes interceptaron la comitiva del cardenal cuando se dirigía al templo y le ordenaron regresar, junto al custodio de Tierra Santa, el reverendo Francesco Ielpo.

La institución afirmó que se trata de una medida que rompe con prácticas históricas en uno de los lugares más importantes para el cristianismo, especialmente durante la Semana Santa, cuando miles de fieles centran su atención en Jerusalén.

'El impedir la entrada del cardenal y del custodio constituye una medida irrazonable y desproporcionada', señaló el Patriarcado, que también consideró la decisión como una desviación de los principios de libertad de culto y respeto al statu quo en los lugares santos.

Hasta el momento, la Policía israelí no ha ofrecido una versión oficial sobre el incidente.

Reacciones de líderes cristianos

Los líderes cristianos en Jerusalén indicaron que, desde el inicio de la guerra en Gaza en 2023 y durante el actual contexto de tensiones en la región, han cumplido con las restricciones impuestas por las autoridades.

Sin embargo, advirtieron que este caso marca un punto distinto por afectar directamente a las máximas autoridades eclesiásticas en una fecha clave del calendario litúrgico.

El Patriarcado expresó además su pesar por la imposibilidad de celebrar la liturgia en uno de los días más relevantes para los fieles cristianos.

Reacción de Italia

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, anunció que convocará al embajador de Israel para pedir explicaciones por lo ocurrido.

'El impedir el acceso es inaceptable. Por primera vez se niega a los líderes de la Iglesia católica celebrar la misa de Domingo de Ramos en uno de los lugares más sagrados', afirmó Tajani en la red social X.

El Gobierno italiano indicó que el hecho constituye una ofensa a la libertad religiosa y adelantó que instruyó a su embajador en Tel Aviv a presentar una protesta formal.

En un comunicado, las autoridades italianas señalaron que el Santo Sepulcro debe preservarse como espacio para la práctica de los ritos religiosos y que impedir el acceso en una fecha clave afecta no solo a los creyentes, sino al principio de libertad de culto.