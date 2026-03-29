Policía persigue a acusado de violar y matar mujer en Sabana Iglesia; dice es "altamente peligroso"

Víctor González Martínez, de 31 años, buscado por la muerte de Yuleini Frías de León en Sabana Iglesia, Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional emitió este domingo una orden de búsqueda contra el acusado de la violación sexual y asesinato de una mujer, cuyo caso ha generado consternación en el municipio de Sabana Iglesia, provincia Santiago de los Caballeros.

Según un comunicado de prensa, se trata de Víctor González Martínez, de 31 años, quien, de acuerdo con el informe oficial, es señalado como el presunto responsable de la muerte de Yuleini Frías de León, de 30 años, a quien habría agredido sexualmente y posteriormente quitado la vida, para luego incendiar la vivienda donde residía.

El hecho ocurrió este 29 de marzo de 2026.

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La Policía informó que el imputado es activamente buscado por las autoridades y que es "altamente peligroso", por lo que exhortó a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que permita dar con su paradero, comunicándose con la DICRIM al 809-682-2151 EXT. 2456, 2435, 2437, 2441 o el destacamento policial más cercano.

Las autoridades policiales garantizan confidencialidad en la información suministrada.