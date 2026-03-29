Entidades realizan operativo de limpieza en la Ruta 66

Jornada de limpieza en la Ruta 66 al AILA. ( FUENTE EXTERNA )

Un amplio operativo de limpieza fue realizado en la Ruta 66, importante vía de acceso al Aeropuerto Internacional Las Américas y al Parque Submarino Ecológico La Caleta, con el objetivo de garantizar un entorno más limpio y seguro durante el asueto de Semana Santa.

La jornada, encabezada por la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Digecac), junto a la Alcaldía de La Caleta y la Cruz Roja local, permitió la recolección de cientos de fundas de desechos sólidos a lo largo de este corredor vial.

Poda de árboles

Además de la limpieza, se llevaron a cabo labores de poda alta y baja, reacondicionamiento de áreas verdes y siembra de plantas ornamentales, contribuyendo al embellecimiento y conservación del entorno.

Las autoridades destacaron que estos trabajos buscan no solo mejorar la imagen de la zona, sino también proteger la flora y la fauna, así como ofrecer a los vacacionistas un trayecto más agradable y seguro.

Te puede interesar Conmemoran Día Mundial de los Humedales en el parque ecológico de San Isidro

El operativo contó con la participación de brigadas técnicas y comunitarias, quienes trabajaron de manera coordinada para impactar positivamente esta importante vía, frecuentada por cientos de ciudadanos durante la Semana Mayor.

Con estas acciones, las instituciones reafirman su compromiso con el mantenimiento del ornato público y la preservación de los espacios naturales, especialmente en puntos clave de alto flujo vehicular como la Ruta 66.

Este esfuerzo fue encabezado por el director general de la DIGECAC, el Dr. Rodolfo Valera Grullón, la subdirectora general, Elizabeth Burgos, el alcalde de La Caleta, Máximo Soriano, el representante de la Cruz Roja local, Juan Miguel Ozuna, así como el administrador del Parque Submarino La Caleta, Gilberto Ávalo Tavárez.