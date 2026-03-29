Velan restos del empresario Héctor Rizek Llabaly; personalidades resaltan sus aportes al país

Los restos del empresario y productor de cacao Héctor Rizek Llabaly son velados desde la mañana de este domingo en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, Distrito Nacional.

En un ambiente cargado de nostalgia y serenidad, familiares, amigos y personalidades del empresariado dominicano y la política acudieron a la capilla A a rendir tributo y despedir al empresario.

Don Rizek, también conocido como "el señor cacao" por su impronta en el sector agroindustrial, será sepultado en el cementerio Puerta del Cielo, al mediodía de este lunes 30 de marzo.

El expresidente de la República y presidente de Funglode, Leonel Fernández, afirmó que el país perdió a una figura influyente y respetada en el ámbito empresarial y sobre todo en la región del Cibao. "El país ha perdido a una personalidad de mucho peso moral", señaló Fernández tras acudir a dar el pésame.

Leonel Fernández recordó, además, la cercanía que mantuvo con el empresario a lo largo de los años, destacando su carácter solidario y su disposición de ayudar a quienes lo necesitaban, y valoró su apoyo en un momento de mucha tensión política.

"Era una persona bondadosa, solidaria, que se vinculaba con todos los sectores. Cuando alguien tenía dificultades, siempre se decía: ´Vamos a consultar a don Héctor´", evocó.

Esa cercanía también dejó lazos fuertes. Declaró que la madre de su hijo Omar Fernández, Rocío Domínguez, se quedaba en la casa del señor Rizek. "De manera que, hasta cierto punto, Omar es el resultado de esa vinculación que viene con don Héctor en San Francisco de Macorís, con lo cual quiero decir que hubo una relación muy cercana, siempre", fueron las palabras del presidente del partido Fuerza del Pueblo.

En ese tenor, también asistió el senador del Distrito Nacional Omar Fernández acompañado de su esposa, Alexia Rubio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/30/341e0129-0955-4ca8-a357-8fe2d83f30ff-bc933fc9.jpg Diversas personalidades, así como familiares y amigos, acudieron a dar el pésame. (DIARIO LIBRE)

La primera dama, Raquel Arbaje, destacó su aporte al sector agroindustrial y su respaldo a los productores.

"Puso el cacao dominicano en alto, colaboró con todos los productores comprando y echando hacia adelante. Hoy el cacao dominicano está dentro de los primeros en Europa y en Estados Unidos", expresó.

El dirigente deportivo Luisín Mejía, miembro del Comité Olímpico Internacional y presidente de Centro Caribe Sports, subrayó la dimensión internacional de su legado.

"Don Héctor Rizek dejó una impronta en varios escenarios. En el área agroempresarial deja un legado para toda la República Dominicana: ser el mejor productor de cacao y un ejemplo para el mundo", expresó a este medio.

Mejía relató que en sus viajes a Suiza como miembro del COI pudo comprobar el reconocimiento del cacao dominicano producido en San Francisco de Macorís.

"Ver el sello y la marca del cacao que viene de San Francisco de Macorís, con todo lo que él pensó, ideó y trabajó fue muy significante. Pero por igual, era un enamorado del país, con incidencia en el deporte y muchas obras que quizás no se conocen porque estaban hechas con su corazón", agregó.

A la entrada de la capilla donde era velado se mostraba un video de Héctor Rizek Llabaly junto a su familia y de reconocimiento por su labor empresarial.

También asistieron al velatorio los excandidatos presidenciales Gonzalo Castillo y Miguel Vargas Maldonado, y el expresidente Hipólito Mejía.

Por igual, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; la empresaria y filántropa Melba Segura de Grullón, el político Rafael Paz, el exministro de Cultura, Eduardo Selman, entre otros.

El ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor Bisonó, definió al empresario como "un referente de la sociedad" y lamentó su partida.

Tres días de duelo en San Francisco de Macorís

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/30/hector-rizek-llabaly-73b63110.jpg Héctor Rizek Llabaly formó parte de la Junta Monetaria desde 1985, desempeñando un papel clave en la economía del país. (FUENTE EXTERNA)

El alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, anunció tres días de duelo municipal a partir de este lunes.

"San Francisco de Macorís está de luto. Serán tres días de duelo en honor y reconocimiento a un propulsor del cacao del más alto nivel", expresó el cabildo.

Informó que una calle de la ciudad llevará el nombre de Héctor Rizek Llabaly, como forma de preservar su legado en la comunidad que lo vio nacer.

De origen francomacorisano, Rizek Llabaly fue productor y exportador de cacao y durante más de 55 años contribuyó al posicionamiento del cacao dominicano entre los más valorados en mercados internacionales.

Además, formó parte de la Junta Monetaria desde 1985, desempeñando un papel clave en la economía del país.

Por sus aportes, recibió múltiples reconocimientos, incluyendo el Galardón al Mérito Industrial 2022 otorgado por la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), así como el título de Agroempresario del Año en diferentes ocasiones. Su labor fue destacada por el apoyo al sector industrial, aduanal y al desarrollo sostenible del cacao dominicano.