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Ciudad de la Salud
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Ministro Ito Bisonó visita la Ciudad de la Salud para conocer necesidad de equipos

Durante la visita, el ministro Bisonó reafirmó el compromiso del ministerio de asegurar que la infraestructura hospitalaria esté al servicio de la población

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    Ministro Ito Bisonó visita la Ciudad de la Salud para conocer necesidad de equipos
    Víctot Ito Bisonó realiza supervisión en Ciudad de la Salud para fortalecer equipamiento y servicios. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor (Ito) Bisonó, realizó este sábado un recorrido de supervisión junto al director del Servicio Nacional de Salud, doctor Julio César Landrón, por las áreas de los hospitales Dr. Ney Arias Lora y Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, que conforman la denominada Ciudad de la Salud, con el propósito de evaluar necesidades puntuales de equipamiento que permitan fortalecer su funcionamiento.

    La visita se enfocó en identificar requerimientos específicos en distintas áreas hospitalarias, con miras a contribuir a la habilitación plena de estos espacios y garantizar condiciones óptimas para la prestación de servicios de salud a la población.

    Se trata de infraestructuras hospitalarias construidas hace aproximadamente 14 años, cuya supervisión responde a la necesidad de actualizar sus condiciones a las demandas y estándares actuales del sistema de salud.

    Compromiso institucional con la mejora hospitalaria

    "Estamos aquí viendo en detalle lo que hace falta para que estos hospitales funcionen a toda su capacidad. Nuestro compromiso es que cada infraestructura cumpla su propósito y esté al servicio de la gente, con las condiciones necesarias para brindar atención de calidad", expresó el ministro Bisonó durante el recorrido.

    Compromiso con el sector salud

    En ese sentido, el ministerio reiteró su compromiso de continuar articulando esfuerzos con el sector salud para asegurar que la infraestructura hospitalaria no solo esté disponible, sino que cuente con el equipamiento necesario para su operación efectiva.

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