El Arzobispo de Santiago advierte clima de "miedo, asedio, agobio y cansancio" por alza de precios

El arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, Héctor Rafael Rodríguez, durante la homilía en la conmemoración del 182 aniversario de la Batalla del 30 de marzo. ( DIARIO LIBRE/ PABLO GONZÁLEZ )

El arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, Héctor Rafael Rodríguez, afirmó que el pueblo dominicano atraviesa un momento marcado por el "miedo, asedio, agobio y cansancio", provocado por el alza de los precios de los productos y la incertidumbre económica.

Durante la homilía con motivo de la conmemoración del 182 aniversario de la Batalla del 30 de marzo, el prelado católico señaló que esta situación afecta directamente a la población, generando cansancio e inquietud en amplios sectores.

"El pueblo dominicano ha comenzado a sentir el miedo, el asedio, el agobio y el cansancio por el alza de los precios, que actúan como una cadena que termina impactando incluso donde uno no se imagina", expresó.

Llamado a la austeridad y la solidaridad

En medio del acto religioso, monseñor Rodríguez también instó a la población y a las autoridades a asumir un estilo de vida marcado por la austeridad y la sobriedad, especialmente ante el impacto del alza de precios y la incertidumbre económica global.

El arzobispo indicó que la situación actual, influenciada por conflictos internacionales y presiones económicas externas, ha generado preocupación y agotamiento en la ciudadanía.

Ante este panorama, propuso "sobriedad en el consumo y solidaridad con los más necesitados", al considerar que la sociedad dominicana vive bajo una constante presión hacia el consumismo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/30/whatsapp-image-2026-03-30-at-115333-am-bcb494a2.jpeg El presidente Luis Abinader, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje y de la vicepresidenta Raquel Peña, durante la misa por el 182 aniversario de la Batalla del 30 de marzo en Santiago. (DIARIO LIBRE/ PABLO GONZÁLEZ)

"El Señor nos invita a no dejarnos aplastar por la angustia, sino a asumir este tiempo con austeridad y con responsabilidad", expresó.

Asimismo, enfatizó que la verdadera respuesta ante las dificultades debe ser compartir con quienes más lo necesitan, evitando imponer "cargas más pesadas" a los sectores vulnerables.

Los actos con motivo de la Batalla de Santiago fueron encabezados por el presidente de la República, Luis Abinader.

Asistieron, además del mandatario, la primera dama Raquel Arbaje y la vicepresidenta Raquel Peña. Asimismo, participaron autoridades civiles, militares y representantes del sistema de justicia.