Arzobispo de Santiago llama a Abinader a enfrentar la corrupción durante tedeum del 30 de Marzo

El arzobispo metropolitano de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez, pide al presidente Luis Abinader actuar contra la corrupción administrativa en el país. ( DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ )

El arzobispo metropolitano de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez, exhortó este lunes al presidente Luis Abinader a prestar mayor atención a la corrupción administrativa, al considerar que es un problema que inquieta a la población.

Durante el tedeum celebrado por el 182 aniversario de la Batalla del 30 de Marzo, el religioso expresó su preocupación por la persistencia de denuncias y rumores vinculados a este flagelo.

"La corrupción es una palabra que ya yo no la quiero mencionar en ningún escenario, pero es que no me dejan tranquilo; siempre sale un bendito rumor... parece que es un tema serio, señor presidente. Qué barbaridad, no nos dejan tranquilos", manifestó.

Agregó que: "por ahí no se hace patria, no mantenemos la auténtica libertad con esas actitudes".

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Defensa de valores y unidad nacional

Rodríguez insistió en la necesidad de actuar con transparencia y responsabilidad, al subrayar que prácticas irregulares socavan los valores democráticos y el desarrollo del país.

El arzobispo también abogó por el fortalecimiento de la unidad nacional, al indicar que la República Dominicana necesita superar divisiones políticas e intereses particulares para avanzar hacia un proyecto común basado en la justicia, la paz y el desarrollo.

Sostuvo que el verdadero patriotismo no se limita a conmemorar fechas históricas, sino que implica un compromiso real con el bien común, especialmente en favor de los sectores más vulnerables.

Asimismo, destacó que la independencia nacional es una tarea permanente que debe sostenerse a través de la educación, la promoción de valores y la conducta ética de los ciudadanos.

"La batalla más importante hoy es la de la educación y los valores: la honestidad, la responsabilidad y el respeto a la dignidad humana", expresó.

Al acto religioso asistieron, además del mandatario, la primera dama, Raquel Arbaje, y la vicepresidenta, Raquel Peña, junto a autoridades civiles, militares y representantes del sistema de justicia.