"Hoy fue más fuerte que todos los días": caos en el kilómetro 9 de la autopista Duarte tras retiro de puente peatonal

El congestionamiento se produjo por el retiro del antiguo puente peatonal como parte de los trabajos ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). ( LUDUIS TAPIA )

El fuerte congestionamiento registrado la mañana de este lunes en el kilómetro 9 de la autopista Duarte generó descontento entre conductores del transporte público y privado, quienes aseguran que el tapón superó lo habitual.

Wilson, uno de los choferes en la ruta del Kilómetro 9, explicó que la situación fue más complicada que otros días, con pasajeros desesperados por llegar a sus destinos y un gasto de combustible que no tenía previsto.

"Hoy fue más fuerte que todos los días. Yo salía a las 6:40 y llegué aquí a las 8:30 de la mañana. Los pasajeros estaban desesperados porque lo que querían es llegar. Se gasta mucho combustible en el tapón", dijo Wilson.

Juan Javier Tejeda, también chofer de la ruta consideró que los trabajos de retiro del antiguo peatonal debieron realizarse en horas de la madrugada o durante el fin de semana, cuando el flujo vehicular es menor.

"Tenían que hacerlo de madrugada. Tenían que agarrarlo ayer, desde el sábado a las 12:00 de la noche para domingo, el pasajero que trabaja de lunes a sábado descansan los domingos, hay menos tránsito, pero no, lo agarran el día de trabajo. El que está trabajando está cansado y cuando agarra un tapón así es matado que queda", dijo Juan Javier Tejeda.

En la zona el panorama durante varias horas fue de largas filas de vehículos, conductores intentando abrirse paso y motoristas desplazándose entre los carros, utilizando cualquier espacio para avanzar.

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Una opinión similar expresó Martín, conocido como "El Mocho", control de ruta, quien afirmó que el retiro del puente en horario laboral impactó el transporte y a los pasajeros. También advirtió sobre las pérdidas económicas que genera el consumo de combustible durante este tipo de congestión.

El congestionamiento se produjo por el retiro del antiguo puente peatonal como parte de los trabajos ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La congestión se extendió hasta las inmediaciones de la estación Pedro Martínez (Km 9½) de la línea 2C del Metro de Santo Domingo, ubicada en la autopista Duarte esquina avenida Los Beisbolistas, en Manoguayabo.

Tránsito comienza a normalizarse

Con el paso de las horas, el tránsito en el kilómetro 9 de la autopista Duarte comenzó a descongestionarse y fluye con mayor rapidez en comparación con las primeras horas de la mañana.

Nuevo puente peatonal en funcionamiento

En medio del congestionamiento, el nuevo puente peatonal comenzó a ser utilizado por ciudadanos que cruzan la vía con mayor seguridad.

"Es excelente en la construcción y más porque tiene iluminación en comparación con el otro, y también hay más seguridad. El anterior no era muy seguro y pasaban personas sospechosas; ahora uno sabe que en la noche habrá iluminación", dijo Ever Santiago.

De su lado, María Antonia consideró que el puente está bien construido, es seguro y visualmente atractivo.

Carmen Acosta, quien lo utilizó por primera vez, comparó la estructura con infraestructuras en ciudades como Madrid, España, resaltando la comodidad de los escalones y los descansos, especialmente para personas mayores.

"Hoy es el primer día que lo uso. Esto me parece como si yo estuviera en Madrid, como los trenes de allá; los escalones son perfectos, tienen descansos, porque el otro era muy recto y uno se cansaba mucho, en el caso de las personas mayores como yo", afirmó Carmen Acosta.