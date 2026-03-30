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Dasac desarrollan jornada social y comunitaria en varias regiones del país

Las intervenciones incluyeron apoyo a instituciones como el Cuerpo de Bomberos y la entrega de enseres a personas que perdieron sus viviendas

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    Dasac desarrollan jornada social y comunitaria en varias regiones del país
    Dasac asistió a familias afectadas por un incendio, con la entrega de electrodomésticos, enseres del hogar y raciones alimenticias, además de apoyar al Cuerpo de Bomberos local. (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) informó este lunes que realizó durante una jornada de intervención social simultaneas en varias regiones del país durante este fin de semana.

    De acuerdo a una nota de prensa de la institución, la iniciativa impactó comunidades de distintas provincias, con la entrega de ayudas a familias en condición de vulnerabilidad y el respaldo a organizaciones comunitarias.

    El director general de la entidad, Edgar Augusto Féliz Arbona, explicó que las jornadas simultáneas buscan llevar soluciones concretas a los sectores más necesitados, mediante la entrega de insumos básicos, mejoras habitacionales y apoyo a instituciones de servicio.

    "Seguimos trabajando arduamente en todo el país, reafirmando el compromiso de asistir a las familias que más lo necesitan, con el propósito de garantizar bienestar y esperanza en cada hogar", expresó.

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    Infografía
    (FUENTE EXTERNA)

    Las intervenciones abarcaron la región del Cibao, específicamente en la provincia Santiago y Piedra Blanca, en Bonao, provincia Monseñor Nouel, donde se realizó el techado y mejoramiento de la vivienda de una familia de escasos recursos, además de la entrega de enseres del hogar.

    En esa misma demarcación, también fueron beneficiados miembros del Cuerpo de Bomberos con la entrega de artículos para fortalecer sus labores, conforme indica la nota.

    Apoyo a familias vulnerables y fortalecimiento institucional

    En la región Este, Dasac ejecutó mejoras en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Hato Mayor, junto con la entrega de equipos esenciales. Asimismo, desarrolló acciones en el municipio de San Rafael del Yuma, en la provincia La Altagracia.

    • En el suroeste del país, las jornadas se llevaron a cabo en el municipio de Paraíso, provincia Barahona, y en San Juan de la Maguana. En Paraíso, la institución asistió a familias afectadas por un incendio, con la entrega de electrodomésticos, enseres del hogar y raciones alimenticias, además de apoyar al Cuerpo de Bomberos local.

    Mientras que en San Juan de la Maguana, la dirección distribuyó enseres a la Casa Curial de la Catedral San Juan Bautista y desarrolló un operativo en la Gobernación Provincial, donde se entregaron canastillas y kits de alimentos crudos a mujeres embarazadas de comunidades vulnerables.

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