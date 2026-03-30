Fallas de diseño y conducta elevan los accidentes en la autopista 6 de Noviembre

Parte del camión accidentado que impactó a un motorista en la autopista 6 de Noviembre el 1 de agosto de 2025. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La alta frecuencia de accidentes en la autopista 6 de Noviembre responde a una combinación de deficiencias en la ingeniería vial y conductas inadecuadas de los usuarios, de acuerdo con el arquitecto Edgar Martínez, quien analizó las condiciones actuales de este corredor.

El especialista explicó que la vía presenta fallas estructurales relevantes, entre ellas accesos no controlados desde barrios, negocios y calles, así como retornos improvisados que interrumpen el flujo vehicular y generan puntos de conflicto.

Martínez señaló que a estas condiciones se suma la ausencia de carriles de aceleración y desaceleración, lo que dificulta la incorporación y salida segura de vehículos, aumentando el riesgo de colisiones, especialmente laterales y frontales.

También indicó que la señalización y la iluminación resultan insuficientes en varios tramos, lo cual reduce la visibilidad y capacidad de respuesta de los conductores, sobre todo durante la noche.

En cuanto a la movilidad peatonal, el arquitecto sostuvo que la infraestructura es limitada, con escasez de cruces seguros, lo que expone a los transeúntes a atropellos en una vía diseñada para altas velocidades.

El análisis técnico plantea que la autopista opera como una combinación ineficiente entre vía rápida y calle urbana, una condición que, según Martínez, constituye un error de concepción funcional del diseño.

La responsabilidad de los usuarios

A estos factores se añade el comportamiento del usuario. El arquitecto afirmó que el exceso de velocidad, las maniobras imprudentes y la circulación de vehículos pesados en condiciones inadecuadas inciden de manera directa en la ocurrencia de accidentes.

Como parte de las soluciones, Martínez propone una intervención integral que incluya el control de accesos a la vía, la construcción de retornos seguros y pasos a desnivel, así como la incorporación de puentes peatonales y barreras de protección.

Asimismo, planteó la necesidad de mejorar la señalización y la iluminación, además de habilitar carriles de servicio o vías marginales que separen el tránsito local del flujo rápido.

El especialista también consideró imprescindible fortalecer la fiscalización a cargo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, implementar controles de velocidad y regular la circulación de vehículos pesados, junto con programas de educación vial.

Diseño de la Circunvalación de SD

En contraste, infraestructuras como la Circunvalación de Santo Domingo evidencian un enfoque de diseño vial más adecuado, donde se ha priorizado la separación de flujos, el control de accesos y la continuidad geométrica de la vía. Este tipo de configuración reduce los puntos de conflicto, al eliminar interferencias directas entre el tráfico local y de alta velocidad, permitiendo una operación más segura y predecible del sistema vial.

Desde el punto de vista técnico, la menor incidencia de accidentes en este tipo de corredores responde principalmente a un diseño funcional coherente con su jerarquía vial, donde la infraestructura está concebida para minimizar el error humano.

Casos documentados por Diario Libre Publicaciones de Diario Libre han documentado situaciones recientes que ilustran los riesgos en esta autopista. Uno de los casos ocurrió el 18 de marzo de 2026, cuando una camioneta del medio fue impactada por un motorista mientras su equipo realizaba un reportaje sobre accidentes en la vía, próximo al tramo de Najayo Arriba, en San Cristóbal. El joven, de 18 años, intentó rebasar por la derecha y colisionó con el vehículo el cual señalizaba su giro, sin que se registraran víctimas mortales, aunque sí daños materiales. A este hecho se suma otro registrado el 22 de enero de 2026, cuando un camión y una patana se volcaron en las inmediaciones del peaje de esa misma autopista, provocando un fuerte entaponamiento vehicular mientras las autoridades gestionaban el tránsito, sin que en ese momento se confirmara la cantidad de afectados. También el 1 de agosto de 2025 un camión y motor colisionaron en la zona. Los accidentes recurrentes, que incluyen como maniobras indebidas de conductores de vehículos pesados y motoristas, también afectan el paso de peatones. Las cifras de heridos son significativas.