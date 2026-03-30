Familia de Roldanis Calderón protesta por falta de avances en investigación sobre su desaparición

Efraín Calderón, padre del niño desaparecido Roldanis Calderón, junto a su abogado Jaima Cabral, ofrece declaraciones a la prensa. ( ARCHIVO )

Familiares del niño Roldanis Calderón, desaparecido el 30 de marzo de 2025 en la comunidad de Los Tablones, en el distrito municipal Manabao, se concentraron este lunes frente a la Fiscalía de Jarabacoa para exigir respuestas a las autoridades, al cumplirse un año sin información concreta sobre su paradero.

La manifestación tuvo como objetivo denunciar la falta de avances en la investigación y reclamar acciones inmediatas que permitan esclarecer el caso del menor, quien tenía tres años al momento de su desaparición.

"A un año de su desaparición, el silencio y la inacción no pueden seguir siendo la respuesta", expresó Jaime Cabral, abogado de la familia.

¿Qué avances presenta la investigación?

El jurista explicó que el objetivo de la manifestación es evitar que el caso caiga en el olvido.

Sostuvo que, desde el punto de vista legal, todas las personas que se encontraban en el lugar deben ser consideradas sospechosas en principio. Sin embargo, denunció que algunos de los investigados han salido del país sin que se haya esclarecido su posible vinculación.

Solicitan a autoridades

Durante la protesta, Efraín Calderón, padre del niño, manifestó la desesperación que embarga a la familia ante la ausencia de resultados. Aseguró que no han recibido el apoyo necesario por parte de las autoridades.

Asimismo, expresó que las autoridades mantienen bajo su poder evidencias, como teléfonos, sin ofrecer detalles sobre los avances del proceso investigativo.

La madre del menor, Carolina Vargas, mantiene la esperanza de que su hijo se encuentra con vida. Entre lágrimas, implora a las autoridades que profundicen las investigaciones para dar con el paradero del niño.

Roldanis Calderón fue visto por última vez el domingo 30 de marzo de 2025, mientras se encontraba de visita junto a sus padres en la comunidad de Los Tablones, en Manabao. Desde entonces, su paradero es desconocido.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/crop-w622-h415-roldanis-calderon-desaparecido-en-jarabacoa-hace-siete-meses-9c800a83.jpeg Roldanis Calderón tenía tres años cuando desapareció. (FUENTE EXTERNA)