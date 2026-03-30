Víctor -Ito- Bisonó admite limitaciones del Estado para supervisar construcciones

El ministro de la Vivienda y Edificaciones, Ito Bisonó. ( ARCHIVO )

A propósito de la proximidad del primer aniversario de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, el ministro de la Vivienda y Edificaciones, Ito Bisonó, reconoció que el Estado dominicano no cuenta con la capacidad operativa suficiente para supervisar de manera directa todas las edificaciones del país, al tiempo que explicó que las autoridades actúan principalmente en función de denuncias recibidas.

Durante una entrevista concedida al programa El Despertador, el funcionario indicó que: "El Estado no tiene el músculo para ir a cada una de las edificaciones que hoy día existen, esa es la verdad". Admitió las limitaciones logísticas y técnicas de las instituciones encargadas de la supervisión.

Explicó que la estrategia del organismo es transferir parte de la responsabilidad hacia los propietarios y operadores de establecimientos, quienes deberán contar con certificaciones emitidas por profesionales u organismos acreditados que garanticen la seguridad.

"Si usted está operando una discoteca, un restaurante o un centro de convenciones, debe tener su certificación de que cumple con los estándares adecuados", puntualizó.

Como ejemplo de esto, señaló la inspección realizada al Hotel Jaragua y a una excavación denunciada en el Distrito Nacional; en estos casos, las autoridades actuaron tras recibir reportes ciudadanos.

Juegos Centroamericanos y del Caribe

La próxima edición de estos juegos, a celebrarse en Santo Domingo del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, el ministro expresó que el Gobierno avanza a buen ritmo en la adecuación y entrega de infraestructuras clave, destacando que en el día de hoy será inaugurado el pabellón de tenis de mesa como parte del calendario de obras previstas.

También se contempla la entrega de otras instalaciones deportivas, incluyendo áreas de piscina y karate, mientras algunas ya han sido habilitadas para disciplinas específicas. Explicó que tanto el Centro Olímpico como el Parque del Este serán espacios abiertos para el disfrute de las familias y comunidades, con áreas adecuadas, parqueos y condiciones que permitan el aprovechamiento más allá del evento deportivo.

"El presidente Luis Abinader ha sido muy claro: los Juegos pasarán, pero debe quedar un legado", subrayó el ministro.

Sistema carcelario

Ito Bisonó, ministro de la Vivienda, informó que en los próximos meses será entregada la segunda etapa del centro penitenciario de Las Parras, una obra clave dentro del proceso de transformación del sistema carcelario.

"En los próximos meses se va a entregar otra segunda etapa, y con esa segunda etapa se va a desalojar totalmente La Victoria", afirmó.

En cuanto al futuro del terreno que ocupa La Victoria, adelantó que existe la intención de desarrollar allí un gran centro educativo, junto a un proyecto habitacional de bajo costo, dada su cercanía con zonas urbanas.