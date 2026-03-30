Más de 10 mil dominicanos viajaron a Miami para ver el Clásico Mundial de Béisbol

El equipo dominicana llegó hasta la semifinal del torneo internacioanl. ( AFP )

En lo que va de 2026, se han celebrado importantes eventos artísticos en la República Dominicana, los cuales han contado con un respaldo masivo por parte de población que ha abarrotado los espacios en los que se han desarrollado estas presentaciones.

Este mismo comportamiento se ha reflejado en escenarios internacionales. El mejor ejemplo fue el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que movilizó a más de 10,000 dominicanos hacia la ciudad de Miami, donde acudieron para respaldar a la selección nacional y presenciar los encuentros del torneo.

El dato en cuanto a la cantidad de criollos que viajó a la señalada ciudad estadounidense es confirmado por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y el Departamento Aeroportuario.

Cartelera de conciertos

En el ámbito local, el cantautor Juan Luis Guerra se presentó en el Estadio Cibao los días 20 y 21 de febrero de 2026, en un concierto producido por SD Concerts que agotó sus entradas en tiempo récord y reunió a miles de asistentes en ambas funciones.

De igual forma, el DJ francés David Guetta trajo al país su espectáculo "The Monolith Tour", presentado a casa llena el 20 de marzo de 2026 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

En ese mismo orden, la banda estadounidense The Killers se presentó el 27 de marzo de 2026 en el Estadio de Softbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en un concierto en el cual, como se dice popularmente, 'no cabía un mandao´.

Estos eventos consolidan a la República Dominicana como un destino clave para espectáculos internacionales.