República Dominicana será sede del 1er Congreso Internacional de Geopolítica 2026

La República Dominicana acogerá el "1er Congreso Internacional de Geopolítica 2026", un evento que reunirá a expertos nacionales e internacionales para analizar las transformaciones del sistema global y debatir el rol estratégico del país en el nuevo orden mundial.

La actividad se celebrará el miércoles 13 de mayo en el Salón Anacaona del Hotel Jaragua, en Santo Domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Se espera la participación de representantes del ámbito académico, político y gubernamental, así como especialistas en estudios internacionales.

El congreso es impulsado por el comunicador y catedrático Manuel Cruz, quien destacó que este espacio busca fomentar el análisis profundo de los fenómenos globales y generar propuestas desde la República Dominicana y la región.

Participación de expertos internacionales y nacionales

Como parte del evento, también será presentado el Centro de Pensamiento Estratégico Dominicano (CEPED), una iniciativa orientada a la investigación, formación académica y desarrollo de espacios de debate en temas geopolíticos.

Participación de Paliza y Leonel

En el plano internacional, el congreso contará con la participación de la humanista y geoestratega mexicana Ana Esther Ceceña y del analista Alfredo Jalife, quienes abordarán distintos enfoques sobre la configuración del poder global.

Desde España, participará el experto en geopolítica Pedro Baños, reconocido por sus análisis sobre estrategia internacional y seguridad.

En representación de la República Dominicana, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, tendrá una intervención especial, mientras que el expresidente Leonel Fernández ofrecerá la conferencia magistral de clausura del evento.