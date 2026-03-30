Reconocen aportes del médico Cruz Jiminián y del profesor Melanio Hernández, autor del libro "Nacho"

En el centro, el doctor y filántropo Félix Antonio Cruz Jiminián y maestro Melanio Hernández. ( FUENTE EXTERNA )

La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama) reconoció este lunes la labor humanitaria que durante décadas ha realizado el doctor y filántropo Félix Antonio Cruz Jiminián, así como el aporte a la educación dominicana del maestro Melanio Hernández, autor del libro de alfabetización "Nacho Dominicano".

Una nota de prensa de la entidad indica que la distinción fue realizada durante un evento celebrado en el salón de actos "Prof. Paulino Pérez Mercedes", donde se destacó la entrega de Cruz Jiminián conocido como "el médico del pueblo", así como el legado pedagógico del profesor Hernández, autor de una de las obras educativas más influyentes del país.

Durante las palabras centrales, el presidente del Consejo de Administración, profesor Santiago Portes, resaltó que Hernández logró interpretar la realidad educativa dominicana, inspirándose en grandes tratadistas y en corrientes pedagógicas tradicionales y modernas.

"No hay maestro que no haya utilizado el libro Nacho como referencia para la enseñanza básica; y quien no aprendió con él, lo ha utilizado para enseñar a sus alumnos o a sus hijos", afirmó.

Portes concluyó agradeciendo a Dios y a la institución por la oportunidad de compartir con dos figuras tan influyentes como el doctor Cruz Jiminián y el profesor Hernández.

Agradecimientos

En sus palabras de agradecimiento, Cruz Jiminián destacó la evolución del sistema educativo dominicano y definió el libro "Nacho" como "un orgullo de América, orgullo dominicano y gran orgullo de los profesores".

De su lado, el profesor Hernández expresó su gratitud a la cooperativa por el reconocimiento recibido, así como al doctor Cruz Jiminián por sus palabras. Recordó sus años de servicio en el magisterio, período en el que contribuyó significativamente al desarrollo educativo del país.

Asimismo, agradeció al sistema educativo dominicano por las oportunidades brindadas, destacando que las aprovechó tanto para su crecimiento personal como para aportar a la sociedad.

Convenio de colaboración

Durante el evento, Portes y el presidente de la Fundación Cruz Jiminián, doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, firmaron un convenio de colaboración.

Cruz Jiminián informó que todos los socios y colaboradores de Coopnama tendrán acceso a los servicios del hospital especializado en oncología que dirige la fundación.

Melanio Hernández Nacido en 1935 en la provincia Monseñor Nouel, Hernández inició su labor docente a los 21 años, realizando importantes aportes a la educación primaria y universitaria. Enfrentado a la realidad de estudiantes con carencias económicas y educativas, decidió crear su propio material didáctico. Así nació el libro de alfabetización "Nacho", cuyo primer ejemplar fue escrito a mano, con ilustraciones diseñadas por él mismo y un lenguaje sencillo basado en palabras cotidianas. Publicado en 1973 y con 80 páginas, el libro se centra en el uso de la sílaba dentro de palabras conocidas por el niño, convirtiéndose en una herramienta clave para la enseñanza de la lectura.

Félix Antonio Cruz Jiminián Nacido en 1951 en Jarabacoa, creció en un entorno familiar donde se fomentaron valores como el trabajo y la solidaridad. A lo largo de su trayectoria, el doctor Cruz Jiminián se ha destacado por su vocación de servicio, convirtiéndose en un referente de la medicina social en la República Dominicana. Conocido como "el médico del pueblo", continúa siendo una figura de inspiración por su compromiso con las comunidades más necesitadas.