La iglesia Católica alerta sobre superficialidad e indiferencia social en inicio de Semana Santa

Feligreses de la iglesia Las Mercedes durante la bendición de los ramos. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

En el inicio de la Semana Santa, líderes de la Iglesia católica en Santo Domingo han hecho un llamado urgente a la reflexión profunda ante problemáticas sociales que, aseguran, reflejan una preocupante pérdida de valores: la superficialidad, la indiferencia y el aumento de la violencia intrafamiliar, especialmente los feminicidios.

El arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, advirtió que la sociedad actual se encuentra marcada por una peligrosa inclinación hacia lo superficial.

Durante su homilía del Domingo de Ramos, señaló que muchas personas se quedan en las apariencias, sin profundizar en lo esencial de la vida ni en su relación con Dios.

"El mundo se está tornando muy superficial, trivial, donde lo verdaderamente importante deja de tener valor", expresó el prelado, al comparar esta realidad con la forma en que Jesús fue recibido con júbilo en Jerusalén, pero luego rechazado.



A su juicio, esta actitud refleja también la indiferencia que predomina en la sociedad moderna, donde el dolor ajeno muchas veces pasa desapercibido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/29/29032026-procesion-en-el-domingo-de-ramos-joliver-brito202603290075-c124ae14.jpg Imagen de Jesús montando en un burro entrando a Jerusalén. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/29/3f2d3344-e4a6-4a33-a252-ca7c6287d6ff-76330091.jpg Feligreses de la parroquia San Juan Crisóstomo, en Invivienda, Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/ADALBERTO DE LA ROSA)

Morel Diplán lamentó que situaciones como la violencia, la muerte o las crisis sociales solo generen interés cuando afectan de manera directa. "No podemos taparnos los ojos ni los oídos ante lo que sucede; el otro es importante", afirmó, insistiendo en la necesidad de una fe más comprometida y solidaria.

Un llamado a la reflexión

Por su parte, el párroco de la iglesia Las Mercedes, Frankely Rodríguez, centró su mensaje en la crisis que atraviesa la familia dominicana, evidenciada en el aumento de los feminicidios en lo que va de año.

El sacerdote señaló que este fenómeno responde, en gran medida, a la falta de diálogo, comprensión y valores dentro del hogar, así como al distanciamiento de Dios. "El que tiene a Dios en su corazón no le hace daño a nadie", afirmó. Consideró urgente recuperar la espiritualidad como base de la convivencia familiar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/29/29032026-procesion-en-el-domingo-de-ramos-joliver-brito202603290052-bab2652a.jpg Durante la procesión de la iglesia Las Mercedes, algunos feligreses se vistieron de guardias romanos. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/29/29032026-procesion-en-el-domingo-de-ramos-joliver-brito202603290039-0079d6a9.jpg Hasta un niño se vistió de guardia romano. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/29/29032026-procesion-en-el-domingo-de-ramos-joliver-brito202603290123-0b33c747.jpg Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/29/29032026-procesion-en-el-domingo-de-ramos-joliver-brito202603290027-89c4ef37.jpg Fray Frankely Rodríguez encabeza la procesión en la Ciudad Colonial. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/29/29032026-procesion-en-el-domingo-de-ramos-joliver-brito202603290119-51dcfd71.jpg Feligreses de la parroquia Divina Providencia. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/29/29032026-procesion-en-el-domingo-de-ramos-joliver-brito202603290004-3c8e8c1f.jpg Celebración de la misa en la iglesia Don Bosco. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/29/3f2d3344-e4a6-4a33-a252-ca7c6287d6ff-878e79f3.jpg Procesión en Invivienda, Santo Domingo (DIARIO LIBRE/ADALBERTO DE LA ROSA) ‹ >

Rodríguez también hizo eco del llamado de las autoridades a vivir una Semana Santa en recogimiento, destacando la importancia de la reflexión, la unidad familiar y la reducción de factores que inciden en la violencia, como el consumo de alcohol.

Ambos líderes religiosos coincidieron en que este tiempo litúrgico representa una oportunidad para revisar conductas personales y sociales. En un contexto donde la superficialidad y la indiferencia parecen ganar terreno, insistieron en la necesidad de volver a lo esencial: el valor de la vida, la empatía y el compromiso con los demás.

Aseguraron que la Iglesia continuará promoviendo espacios de reflexión que ayuden a enfrentar problemáticas como los feminicidios, considerados una de las manifestaciones más graves de la violencia en la sociedad actual.