Se entrega ampliación de la entrada de Samaná para mejorar la conectividad del polo turístico

El presidente Luis Abinader junto a otras autoridades durante el corte de cinta de la obra. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

El Gobierno entregó este martes la ampliación de la entrada del municipio de Santa Bárbara, en Samaná.

La obra, considerada estratégica, busca facilitar el acceso a una zona de más de 110,000 personas, promover el desarrollo del turismo y dinamizar la economía local.

La vía, de 1.2 kilómetros de extensión, cuenta con cuatro carriles de 3.55 metros de ancho por carril en cada sentido.

Te puede interesar Abinader llama a la prudencia durante asueto de Semana Santa

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, informó que fue necesario expropiar 141 viviendas, con una inversión de 270 millones de pesos.

La construcción incluyó isleta central, aceras, contenes y cunetas, mejorando la organización del tránsito y la movilidad peatonal.

Como parte de los trabajos estructurales, se realizó la estabilización de taludes, la construcción de muros tipo New Jersey y un muro de gaviones, así como la instalación de más de 2,700 pernos de anclaje y una malla de protección.

En el componente subterráneo, se llevó a cabo la sustitución completa de las tuberías matrices de agua, incluyendo la tubería del acueducto de 24 pulgadas, reemplazada por una de hierro importado, con un costo superior a los 100 millones de pesos, monto que se sumó al presupuesto original.

También se construyeron cunetas longitudinales, alcantarillas y sistemas de canalización de aguas pluviales, además de aceras y contenes, iluminación vial en tramos urbanos, intersecciones mejoradas y accesos secundarios.

El acto estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader, quien destacó que, además de la reconstrucción de la entrada, en la provincia se han impulsado proyectos clave como el remozamiento del malecón de Santa Bárbara y la solución de la cañada que vertía desechos a la bahía.

Asimismo, recordó que, desde su primera visita a la provincia tras asumir el Gobierno en 2020, se trazó junto a autoridades y sectores productivos una hoja de ruta para el desarrollo de Samaná, logrando ejecutar cerca del 80% de las obras identificadas e incorporando nuevas iniciativas.

El mandatario también resaltó avances en el programa de titulación, con casi 800 certificados entregados y una meta de alcanzar unos 1,200 en Santa Bárbara, además de procesos en Catey y Sánchez, subrayando que esto facilita el acceso al crédito y dinamiza la economía local.

Entrega del Puerto Turístico y licitación de Punta Balandra

Durante el acto, el mandatario anunció que el próximo 10 de abril se entregará el Puerto Turístico Samaná Port, ubicado en Arroyo Barril.

"Hemos avanzado bastante y seguiremos avanzando. Volveremos el día 10 de abril a inaugurar el puerto, lo cual es muy importante para el desarrollo económico porque el desarrollo económico se construye con infraestructura, con adelanto institucional como el tema de los títulos, con alianza público-privadas y creando estas infraestructuras", concluyó.

La obra inició el 1 de junio del año pasado y se proyectó una inversión de 68 millones de dólares. De acuerdo con el gobernante, la obra generará alrededor de 600 empleos directos y 1,200 indirectos.

Por otro lado, Estrella informó que en las próximas semanas iniciará el proceso de licitación para la solución definitiva en la zona de Punta Balandra, un punto crítico donde frecuentemente se interrumpe el tránsito hacia La Galera, mediante la construcción de pilotes que garanticen una intervención duradera.

También informó sobre la terminación del puente hacia la playa El Valle y la ejecución de un plan nacional de asfaltado que dará prioridad a los distritos municipales de la provincia.

El ministro agregó que continúan los trabajos en el malecón de Sánchez, así como el acondicionamiento de los paseos de la carretera Juan Pablo II, donde se colocará una nueva capa asfáltica para mejorar la seguridad vial.

Agenda en la provincia

Como parte de su agenda, el mandatario sostiene una mesa de trabajo en Arroyo Barril, en la que participan autoridades locales y representantes comunitarios.

Durante el encuentro, que se desarrolla de forma privada, se evalúan los proyectos en ejecución y las nuevas iniciativas orientadas al desarrollo integral de la provincia.